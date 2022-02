Elmo Laihon mestaruustamma Elsa's Isabelle kuollut

Suru Laihon perheessä on musertava.

Nuoren tammelalaisen maajoukkueratsastajan ja junioreiden suomenmestarin Elmo Laihon huippuhevonen Elsa's Isabelle eli Wendy (Ibisco xx - Landgraf I) on lopetettu torstaina tapaturman seurauksena.

Tammalla havaittiin alkuviikosta pieni, mitättömän näköinen naarmu kintereen sisäsivulla. Naarmu ei aiheuttanut lainkaan ontumista, Katariina-äiti, ammatiltaan lääkäri, hoiti sitä tuttua eläinlääkäriä konsultoituaan, hauteilla ja lievä turvotus näytti vastaavan hyvin hoitoon. Torstai-iltana tilanne muuttui dramaattisesti ja jalka alkoi kipeytyä voimakkaasti. Syy-seuraus-suhdetta ei tarkkaan tiedetä, mutta jälkikäteen arveltuna on mahdollista, että kintereessä oli saattanut olla hiusmurtuma.

Eläinlääkäri tuli torstaina paikalle ja diagnosoi pirstaleisen murtuman. Siinä vaiheessa ei ollut enää tehtävissä muuta kuin lopettaa hevonen.

"Saatiin me sentään pitää se hevonen 7 vuotta perheenjäsenenä", Katariina Laiho kertoo, eikä pysty pidättelemään kyyneleitä. Elmo itse toteaa menetyksen olleen sen kaltainen, ettei pysty asiasta tässä vaiheessa edes puhumaan.

Elsa's Isabelle oli Saksasta Suomeen vuonna 2015 tuotu, Heins Jochensin kasvattama, 13-vuotiaaksi kääntynyt holsteintamma.

Viime kesänä Laiho oli tammalla nuorten EM-kisojen sijalla 20. Kilpailu käytiin Ruotsin Segersjössä pitkänä kolmena tähtenä.

Nyt Elmo Laiho on ilman nuorten vuosien hevosta. Hänellä on kaksi nuorten vuotta vielä jäljellä. Perhe on lähdössä maaliskuun lopulla viiden viikon kisamatkalle Puolaan. Elmolle, Anselmille ja Inkerille on kaavailtu kaksi kilpailua Strzegomissa ja yksi Sopotissa.

Elsa's Isabelle oli vakuutettu, mutta korvausrahoilla ei saa likimainkaan uutta vastaavaa tilalle. Kuusivuotias Bali (Buckinham - Heraldik xx) kasvaa rinnalla, on erittäin lahjakas ja lupaava, ja tähtää mahdollisesti syksyn nuorten hevosten MM-kisoihin. Nuorten maajoukkuehevoseksi siitä ei tietenkään vielä ole.

"Kyllä me oltiin lopettamassa ensin koko homma, mutta ei tässä auta muu kuin jatkaa suunnitelmaa", Laiho sanoo. Perheen resurssit on käytetty olemassa oleviin hevosiin, uuden kisahevosen hankinta on mahdottomuus. Juuri nyt tilanne vaikuttaa lohduttomalta.

Entä jos jollakin on sattumalta hevonen ilman ratsastajaa, joka veisi sen uraa eteenpäin?

"No toki. Jos jollakulla on nyt vähintään 8-vuotias tavoitteelliseen, kansainväliseen mestaruustasoon tähtäävään kenttäratsastukseen, soveltuva hevonen ylimääräisenä, niin olisimme kiinnostuneita sopimuksesta, joka hyödyttäisi molempia. Kaikki juoksevat kulut hoidetaan, mutta ostoon ei ole mahdollisuutta. Otettaisiin mahdollisesti jo Puolaan mukaan."

Ehkä toivoa on, sillä kuten Laiho kertoo, ennen joulua heille tuli sijoitukseen Laura Kajannon kasvattama concretolainen viisivuotias FWB-hevonen Konradh, hienosukuisesta Jalisco B:hen menevästä hollantilaistammasta nimeltään Sarah III.

