EM-joukkue valittu!

Ratsastajainliiton hallitus vahvisti 21.8. Suomen kouluratsastusjoukkueen Riesenbeckin Euroopan mestaruuskilpailuihin. Joukkueessa ovat Emma Kanerva ja Greek Air, Henri Ruoste ja Campari, Anna Tallberg ja Grevens Zorro ja Yvonne Österholm ja Ironman H. Ville Vaurio ja G-Star ovat Riesenbeckiin matkustava vararatsukko, ja Mist of Titanium on Kanervan varahevonen.

”Meillä on neljä ratsukkoa hyvin lähellä toisiaan tulosten perusteella. Kisatulokset eivät ole aivan vertailukelpoisia, sillä jokaisessa kisassa on vähän oma tulostasonsa. Ja Emma [Kanerva] on yksi tämän hetken huippuratsastajista, hän on niin taitava”, kertoo maajoukkuevalmentaja Rien van der Schaft.

”Joukkueen päättäminen oli vaikeaa. Tulosten lisäksi katsoimme myös ratsukoiden kehitystä kohti kisoja ja hevosten ikää ja kokemusta.”

Suomen koulujoukkue hakee Riesenbeckissä joukkuepaikkaa Pariisin olympialaisiin. Edellisen kerran koulujoukkue on saavuttanut olympiapaikan vuonna 2000 Sydneyyn, mutta joukkue ei päässyt radalle, kun kaksi hevosta loukkaantui viime hetkellä. Soulin olympialaisissa vuonna 1988 koulujoukkueemme, jossa ratsasti Anna Tallbergin isoäiti Tutu Sohlberg, sijoittuen kuudenneksi.

”Teemme kisoissa parhaamme, katsotaan, mihin se riittää. Helppoa paikan saaminen ei tule olemaan. Se vaatii onnistumisia ja kovaa työtä.”

”Seuraavat kymmenisen päivää pyrimme välttämään liikaa treenaamista, ja keskitymme pitämään hevoset vireessä.”

Pararatsastuksen EM-kilpailuihin kaksi ratsukkoa

Pararatsastuksessa on nimetty kaksi henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvaa ratsukkoa, Laura Kangasniemi ja Goldprins ja Jonna Aaltonen ja Laxton For U. Kangasniemi kilpailee ryhmässä V ja Aaltonen ryhmässä IV. Molemmat ratsukot ovat tehneet tällä kaudella hyvää tulosta kansainvälisesti.

Parajoukkueella ei katsottu olevan mahdollisuuksia saavuttaa riittävä tulostaso Pariisin paralympialaisten joukkuepaikan saamiseksi. Ratsastajat keskittyvät nyt hankkimaan henkilökohtaisia kvaalituloksia Pariisia varten.

Koulu- ja pararatsastuksen Euroopan mestaruuskilpailut ovat 5.-10.9. Saksan Riesenbeckissä. Koulutuomaristossa on suomalainen Maria Colliander ja pararatsastuksen tuomariston varajäsenenä Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen.

FEI:n maailmanrankinglista kouluratsastuksessa



Emma Kanerva, 38 vuotta, asuu Saksassa

Greek Air

12, ZfDP-ruuna (isä I.P.S. Gribaldi, emä Flybaboo Air, emän isä Florestan I), kasvattaja Gerd Kuest, omistajat Emma Kanerva ja Gerd Saborowski. Grand prix´n ennätystulos 74,130 %.

Mist of Titanium

11, OLDBG-ruuna (Millennium, Riverbank Diamonita, Diamonit), kasvattaja Riverbank Horses, omistaja Gert Saborowski. Grand prix´n ennätystulos 73,956 %.

Henri Ruoste, 41, Saksa

Campari

15, HANN-ruuna (Concetto, Sammy´s Sister, Silvio I), kasvattaja Pferdezucht Dr. Jacobs, omistaja Per Skjærbæk. Grand prix´n ennätystulos 73,935 %.

Anna Tallberg, 27, Tanska

Grevens Zorro

13, DWB-ori (Blue Hors Zack, Grevens Lucca, Blue Hors Hertug), kasvattaja Svend Skov Poulsen & Dorrit Greve, omistajat Nissala Oy & Ritva vähäkylä & Tero Vähäkylä. Grand prix´n ennätystulos 72,826 %.

Yvonne Österholm, 43, Ruotsi

Ironman H

10, KWPN-ori (Bordeaux, Zartina, Harmony´s Rousseau), kasvattaja J.A.M. Murkmans, omistaja UCAS Ab. Grand prix´n ennätystulos 71,213 %.

Matkustava vararatsukko

Ville Vaurio, 33, Vantaa

G-Star

12, KWPN-ruuna, (Delatio, Revanche, IPS Krack C), kasvattaja H. Rongen, omistaja Sannan Heppahommat Oy. Grand Prix´n ennätystulos 70,522 %. Pohjoismaiden mestari 2023.

Pararatsastuksen Euroopan mestaruuskilpailujen henkilökohtaiseen kilpailuun nimetyt ratsukot:

Jonna Aaltonen,43, ryhmä V, Hyvinkää

Laxton For U

8, SWB-ruuna, kasvattaja Ugglarps Gård, omistaja Team Dressage for You.



Laura Kangasniemi, 23, ryhmä IV, Tuusula

Goldprins

8, SWB-ruuna (Goldberg, Paradis, Raphael), kasvattaja Ann Charlotte Blomberg Andersson, omistaja Sagatec Oy.

FEI European Championships Riesenbeck 2023

Koulu- ja pararatsastuksen aikataulu 5.-10.9.

Tiistai 5.9.

Pararatsastus

klo 9.30 henkilökohtainen, ryhmä II

klo 12.00 henkilökohtainen, ryhmä I

klo 16.00 henkilökohtainen, ryhmä III

Keskiviikko 6.9.

Kouluratsastus

klo 10.00 joukkuekilpailu, Grand Prix, osa 1

Pararatsastus

klo 9.30 henkilökohtainen, ryhmä IV

klo 14.00 henkilökohtainen, ryhmä V

klo 17.00 henkilökohtaisten mitalien jako

Torstai 7.9.

Kouluratsastus

klo 10.00 joukkuekilpailu, Grand Prix, osa 2

klo 18.00 joukkuemitalien jako

Pararatsastus

klo 9.30 joukkue, ryhmä III

klo 12.00 joukkue, ryhmä II

klo 14.30 joukkue, ryhmä I

Perjantai 8.9.

Kouluratsastus

klo 11.00 henkilökohtainen, Grand Prix Special, 30 lähtijää

klo 18.00 mitalien jako

Pararatsastus

klo 9.30 joukkue, ryhmä V

klo 12.30 joukkue, ryhmä IV

klo 15.30 joukkuemitalien jako

Lauantai 9.9.

Kouluratsastus – EM-kisojen välipäivä

Pararatsastus

klo 9.30 vapaaohjelma, ryhmä III, 8 lähtijää

klo 11.00 vapaaohjelma, ryhmä II, 8 lähtijää

klo 12.30 vapaaohjelma, ryhmä I, 8 lähtijää

klo 14.30 vapaaohjelma, ryhmä V, 8 lähtijää

klo 16.00 vapaaohjelma, ryhmä IV, 8 lähtijää

klo 17.30 henkilökohtaisten mitalien jako

Sunnuntai 10.9.

Kouluratsastus

klo 14.30 vapaaohjelma musiikilla, 18 lähtijää

klo 18.30 henkilökohtaisten mitalien jako

