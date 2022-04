Emma Kanerva ihan tulessa - Hagenissa GP:n kakkonen upeilla prosenteilla

Kun ratsukko saa kahdeksaa 18 eri kohdasta GP-ohjelmaa, ja kisakausi hädin tuskin ehtinut alkaakaan, asiat ovat aika kivasti kohdillaan. Prosentit 73,4 kertovat saman numeroina. Näissä prosenteissa ollaan jo lukemissa, joihin on erittäin vaikea päästä.

"Fiilis oli tosi hyvä ja oli kiva ratsastaa", Kanerva tuumaili. "Siksakit, piruetit, passaget - niihin olen tosi tyytyväinen. Piaffiinkin olen, toki se saa olla vielä vähän aktiivisempi."

Laukanvaihdot joka toisella menivät rikki, mikä muun muassa selittää, että Isabell Werth livahti 33 ratsukon luokan tuloksissa ykköseksi, vielä tällä kertaa.

Mihin tämä hevonen tulee yltämäänkään? Taivas rajana?

"No joo, ei voi olettaa, että Mist of Titaniumin kehitys ikuisesti menee tätä janaa, mutta täytyy sanoa, että olen mä tyytyväinen", Kanerva sanoo.

10-vuotiaaksi kääntynyt Mist of Titanium (Millennium - Diamonit) on suomalaiskasvatusta, vaikka se onkin oldenburgilainen. Kasvattaja on Marjo Vainikan Riverbank Horses.

Pitkä kisaviikonloppu Saksan Hagenissa, Hof Kasselmannilla, on vasta edessä.

Hevosurheilu tavoitti hänet pistämästä hevosia yöpuulle.

"Kyllä tässä hommaa täksi illaksi vielä riittää."

Hänellä on mukanaan myös Greek Air, joka starttaa Hagenissa torstaina alkavaa neljän tähden kierrosta. Lähtölista ilmestyy tänne Myös Mikaela Soratie starttaa luokassa Hot Casanovalla.

Torstaina on vuorossa myös kolmen tähden finaali, grand prix special, jossa Kanerva starttaa Mist of Titaniumilla.

Ei tässä vielä kaikki. Kanerva on ollut niin sanotusti tulessa tällä viikolla. Maanantaina hän ratsasti Elmshornissa kansallisessa GP:ssä 75,26 prosentin voiton KWPN-ori Eye Catcherilla (Vivaldi - Partout).

Hän on löytänyt talven aikana yhteisymmärryksen haasteelliseksi tiedettyyn KWPN-oriin. "Se oli minulle tullessaan vähän kyllästynyt kaikkeen. Kun ilo palasi sen elämään, suoritukset radallakin paranivat. Me tehdään sen kanssa kaikkea muutakin kuin mennään tiukassa muodossa areenalla. Laukataan ihan kunnolla menemään, ja se saa välillä vähän pukitella ja kaikkea sellaista, mistä hevoset tykkäävät."

GP-luokassa starttasi myös toinen suomalainen, Anna Tallberg Grevens Zorrolla. Ratsukko otti 69,5 prosenttia ja sijan 17.

CDI3* grand prix'n tulokset täällä