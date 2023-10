Steve Guerdat'n hevosten hoitaja Emma Uusi-Simola ehdolla kansainväliseksi vuoden hevosenhoitajaksi

Kansainvälinen Ratsastajainliitto (FEI) on nimennyt Emma Uusi-Simolan ehdolle vuoden hevosenhoitajaksi. Ellgissä, Sveitsissä asuva Uusi-Simola on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta olympiakultamitalisti Steve Guerdat´lle. Hänet tunnetaan ammattitaitoisena, ahkerana ja sitoutuneena hevosenhoitajana. Steve Guerdat on puolestaan ehdolla vuoden ratsastusurheilijaksi.