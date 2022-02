EM:t käynyt FWB-tamma KOM Ragdoll vaihtoi omistajaa

Tai myynyt ja myynyt. Sopimus on tehty niin, että jos Nilosaari haluaa hevosen takaisin itselleen, hän myös saa sen. Lisäksi hän saa teettää sillä lisää alkionsiirtovarsoja, kun haluaa.

”Sanoin aina, että en ikinä myy sitä! Herranjestas, se hevonenhan teki koko mun uran ja se loi mun identiteetin. Se on tehnyt musta kansainvälisen ratsastajan ja GP-ratsastajan ja tehnyt mulle useita ihan huippuluokan jälkeläisiä. Se on antanut enemmän, kuin koskaan voisi pyytää. Ajattelin aina, että otan sen vaikka asumaan pihaan tai nukkumaan mun sänkyyn, mutta ikinä en myy sitä”, Nilosaari pohjustaa.

Hänellä itsellään oli kuitenkin tamman kanssa melkein kahden vuoden tauko kilpailemisessa, ja hän huomasi, että se kaipaa liikettä.

”Sitä ei voinut jättää eläkkeelle eläkkeelle, jonnekin pellolle, sillä jos se ei ole treenissä, se on surullinen, se masentuu”, Nilosaari kuvaa.

Viime vuoden lopulla hän ratsasti Ragdollilla yhden kansallisen GP:n, ja sen jälkeen hän liisasi sen taiwanilaiselle, alle 40-vuotiaalle naiselle.

”Viikon päästä he ilmoittivat, että he haluavat ostaa sen, ja sitten sain tämän hyvän diilin. Masha (KOM Ragdoll) jatkaa minun valmennuksessani. Näen sen joka viikko, ja on urallenikin hyvä päästä viemään heitä Hangzhouhun”, Nilosaari miettii.

”Nyt se hevonen on tyytyväinen, niin minäkin olen tyytyväinen. Se hevonen ei pysähdy, ja nyt se tuntee itsensä tärkeäksi.”

Kom Ragdollin emä oli Tolica (Tolstoy – Ambassedeur), ruotsalainen tamma, jonka KOM Ragdollin kasvattajan Annu Mellerin mies Pasi bongasi Rovaniemeltä kouluvalmennustunnilta.

”Se oli nuorella ratsastajalla Rovaniemellä. Rakenteeltaan ei paras mahdollinen kouluhevonen, mutta helppo ratsastaa ja erittäin hyvä työmoraali. Se oppi meillä lopulta kaikki GP-liikkeetkin”, Annu Meller kertoi Hevosurheilulle vuonna 2017.

Kun oria valittiin, tammalle haluttiin sulhanen, joka parantaa tyyppiä. Sinä vuonna Suomessa olikin tarjolla yksi oikein kaunis ja tyylikäs liveori, Playboy (Kennedy – Kaiserstern). Meller käytti sitä vain yhdelle tammalleen, ja juuri oikealle.

”Varsasta tuli parempi kuin emästään ja isästään”, Meller sanoo. ”Toivoin, että se perii juuri hyvät ominaisuudet sekä emältään että isältään, ja nyt niin kävi.”

Ihan lupaava se tosin ollut heti varsana. Nimi tuli räsynukesta ja ragdoll-kissarodusta, siis siitä, joka valahtaa veteläksi aina päästessään syliin.

”Ragdoll oli syntyessään lötkö. Heittäytyi uusavuttomaksi ja piti nostaa syömään. Mä luulen, että se oli vain sen pitkien jalkojen vuoksi, sillä se oli omalla laillaan hyvin terhakka varsa”, Meller kertoo.

KOM Ragdoll teki jo nuorena yhden varsan, ja 6-vuotiskauden 2010 se oli toipilaana. Keväällä 2011 se myytiin Antonio Do Valelle, joka ratsasti tammaa eteenpäin puolisen vuotta. Tamma seisoi Jukka Rantasen tallissa Ypäjällä, kun silloin 22-vuotias Niina Nilosaari näki sen ensimmäistä kertaa.

”Se oli silloin helppo A -tasoinen. Vaihdot oli aloitettu, mutta se ei tehnyt niitä vielä hyvin. Mutta kyllä se teki vähän passagea”, Nilosaari kertoo.

Myyjän puheet olivat suuret, hevosen hinta oli matala ja lisäksi Ragdoll oli todella mukava ratsastaa.

”Jos rehellisiä ollaan, ei mun ollut tarkoitus pitää sitä itse, vaan se oli hyvä hevonen laatuunsa nähden halpaan hintaan. Myyntivoittoa ajatellen otollinen kohde”, Nilosaari kertoo.

Hän itki kuukauden kotona, että se hevonen pitää saada. Onneksi vanhemmat suostuivat, eikä hevonen ollut sinä aikana kelvannut kenellekään.

”Hyvä ostos, kerrankin voi niin hevosesta sanoa. Mutta enhän mä teettänyt sillä mitään ostotarkastusta. Päällisin puolin vain vähän hassut etukaviot olivat ainoa huono juttu.”

Jalatkin kuitenkin kestivät, ja ratsukon isoin kilpailu oli vuodet 2017 EM-kilpailu Göteborgissa. Siinä oli joitain virheitä, ja piaffi ei kulkenut; prosentit olivat 64.34 prosenttia. Se oli kuitenkin kelpo arvokisadebyytti, ja ennen kaikkea KOM Ragdoll ei keksinyt mitään hölmöä, niin kuin se joskus on radoilla tavannut tehdä.

”Ne EM:t eivät menneet hyvin, mutta sinnekin se vei minut. Hevonen, jota kukaan ei halunnut, ja vaikka mä en ollut mikään ratsastaja. Se hevonen oli minulle lottovoitto, että niin voi tapahtua. Eikä tähän kaikkeen ole tarvittu edes hirveästi rahaa”, Nilosaari sanoo.

Hänen oma uransa jatkuu nyt Quentanon kanssa. Sillä on ollut jalkaongelma, jonka löytäminen vaati kolme magneettikuvausta ja yhden skintigrafiatutkimuksen. Nyt jalka on operoitu onnistuneesti.

”Radoille pääsemme ehkä 2 kuukauden päästä”, Nilosaari kertoo.

KOM Ragdollin kansainväliset tulokset täällä.

Alla Nilosaaren ja KOM Ragdollin menoa helmikuussa 2020.