Chap oli liekeissä. Kuva: Miia Lahtinen

Ratsastusuutiset

Pukittavasta Chapista tuli vanhoilla päivillään Finnderby-voittaja

Finnderbyn voittanut Chap (Quite Capitol – Dominard) on 16-vuotias ruuna, joka on ollut Engblomin perheellä 11 vuotta. Ensin sillä ratsasti isosisko Julia, ja vuonna 2018 se siirtyi Jasminille, jonka kanssa tuli vuoden 2023 Finnderbyn voitto.