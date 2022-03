Tästä on puhuttu, tätä on epäilty, tälle on kuulemma jopa naurettu, mutta nyt se on tapahtumassa: suomenhevonen starttaa tänä vuonna GP-rataharjoituksissa, ja jos hyvin menee, myös GP-luokassa. Katja Kuokka ja Hessin Leevi asialla. Leena Alerini

Ratsastusuutiset Ensimmäinen kerta ikinä tapahtuu tänä vuonna - katso videolta, paljonko antaisit piruetista Suomenhevosella grand prix'tä, ensin rataharjoituksissa, sitten kilparadalla.