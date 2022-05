Esteratajuoksu vahva ehdokas ratsastuksen korvaajaksi modernissa 5-ottelussa

Nykyaikaisessa 5-ottelussa on edetty Tokion jälkimainingeissa nyt pisteeseen, jossa uusi, korvaava laji on mahdollisesti jo tiedossa - esteratajuoksu.

Esteratajuoksu olisi nostettu 60:stä muusta ehdolla olleesta lajista siksi, että se koetaan dynaamiseksi ja suosituksi. Esteratajuoksu on maailmassa tällä hetkellä nopeimmin kasvavia lajeja. Siinä selvitetään erilaisista esteistä koottu rata juoksemalla, kiipeämällä ja ryömimällä. Yksi lajin kuuluisista kilpailuista on Spartan Race.

Päätöstä ei ole vielä aivan lopullisesti tehty, mutta sitä ajetaan kansainvälisessä kattojärjestössä UIPM:ssä (Union Internationale de Pentathlon Moderne). Osa urheilijoista vastustaa muutosta kiivaasti ja on nimekkäät urheilijat ovat kirjoittaneet vetoomuksia KOK:n Thomas Bachille. 95 prosenttia lajin urheilijoista on itse asiassa tyytymätön tapaan, jolla lajin kattojärjestö on hoitanut asian.

Suomen Ratsastajainliitto on yhdessä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kanssa esittänyt sääntömuutoksia 5-ottelun ratsastukseen, jotta se voitaisiin säilyttää yhä lajissa.

Tokiossa laji nousi maailman silmiin osan urheilijoista kohdellessa hevosia olympiakilpailun tiimellyksessä asiattomasti ja epäystävällisesti.

