Eurodressage: Kontestro pysyy Ruosteella Pariisiin asti

Nämä ovat hyviä uutisia.

Kontestro on ja pysyy Henri Ruosteella, se on nyt vedetty pois myytävien hevosten listalta. Päätähtäin on Pariisissa, sitä ennen ovat elokuun MM-kisat ja ensi vuoden EM-kisat. Arl sanoo suoraan, että mitalisija ei ole mahdoton unelma. Arl näkee ratsukon mitalikandidaattina jo Herningin MM-kisoissa.

Olympiakisat ovat tietenkin joka urheilijan ja hevosenomistajan päätähtäin.

"Ehkä Henri voi kirjoittaa vähän suomalaishistoriaa siellä", Arl visioi.

