Fagerströmin uudessa tuttavuudessa on kykyä: "Viimeksi kun kävelin GP-radan, mietin, miten voisin ratsastaa sen Jappeloupilla"

Christer lähti, ruunattu Diemo saapui

Helasoiden muista hevosista Fagerstömille tuli jokin aika sitten ruunattu Diemo (Dinken–Cascavelle), johon hän on ehtinyt jo ihastua lyhyessä ajassa. ”Pari viikkoa tutustuttiin toisiimme, ja nyt se hyppäsi 6-vuotisluokkia kivasti.”

Fagerström kertoo, että hevonen on hyvärakenteinen, mutta hieman jäljessä ikäluokkaansa ja tehnyt aika vähän. Hyppääminen on sille kuitenkin helppoa, eikä Fagerström yllättyisi, jos hevonen kilpailisi tulevaisuudessa isompia luokkia, kuin mitä on alun perin ajateltu.

”Jää nähtäväksi. Olemme Helasoiden kanssa puhuneet, että sitä voidaan pitää jonkun aikaa, vaikka periaatteessa kaikki täällä on myytävänä.”