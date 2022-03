Ferron ura on ohi

Ferro S on ollut yksi hienoimpia ja näyttävämpiä suomalaisratsuja kautta aikojen, ja se kilpaili viiden tähden tasolla saakka.

Tänä vuonna ruuna oli kääntynyt jo 17-vuotiaaksi, mutta se oli erinomaisessa kunnossa, ja sen piti aloittaa kilpailukautensa tässä kuussa. Kolme viikkoa sitten estetreenipäivän jälkeen Ferro kuitenkin otti pari huonompaa askelta tullessaan karsinasta. Sen jälkeen se oli taas hyvä, mutta parin päivän päästä ratsastuksessa vähän huonompi.

Hevonen vietiin klinikalle ja se tutkittiin läpikotaisin. Hevosta kuvattiin, ultrattiin ja tutkittiin kaikin tavoin, ja ainoa ongelmakohta oli ärtynyt puikkoluu, jossa on ollut hiusmurtuma pari vuotta aiemmin.

Koska hevonen oli muuten erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa, eläinlääkäri suositteli puikkoluun poistoa. Se tarkoittaisi kahden viikon koppilepoa ja kahden kuukauden kuntouttamista, jonka jälkeen hevonen olisi kilpailukunnossa.

Ferro itse oli matkasta lähinnä innoissaan. ”Se luuli, että pääsee kilpailuihin”, Swindells huokaa. Mutta Swindellsin ollessa kotimatkalla, eläinlääkäri soitti.

”Kirurgi aloitti, että huonoja uutisia. Minä ajattelin, että heidän on täytynyt soittaa väärälle ihmiselle. Sanoin, että minä olen Pauliina Swindells, ja minun hevoseni on Ferro, joka leikataan ensi viikolla”, Swindells kertoo selittäneensä.

Mutta huonot uutiset koskivat juuri Ferroa. Siltä oli löytynyt sydämestä vahva sivuääni. ”Sellainen, että se kuuluu tyyliin ilman stetoskooppia”, Swindells kertoo. Ferron sydän ultrattiin, ja kävi ilmi, että siltä oli repeytynyt yksi sydämen kolmesta läpästä. Läpät estävät veren valumisen takaisin sydämeen sen jälkeen kun sydän on pumpannut sen ulos. Muuten on hyvä. Virtaamaa kompensoidakseen sen sydämen täyty tehdä paljon töitä. Vanhemmiten nämä läpät kovettuvat, ja ovat alttiimpia rikkoutumaan. Jos Ferro olisi ihminen, sille tehtäisiin iso leikkaus.

Swindells uskoo tietävänsä, koska läppä repeytyi. Hän oli kävelemässä maastossa, kun leikkausta odotettiin, kun se yhtäkkiä kesken kävelemisen alkoi mennä piaffin, passagen ja levaden sekoitusta. Sitten se laukkasi silmittömästi taaksepäin 200 metriä. Sitten se tuli taas normaaliksi.

”Ferro on normaalisti kiltti maastossa, eikä se ole tuhma tai spookaa. Mutta ajattelin, että ehkä sillä vain viiraa, kun se oli otettu täydestä laukkatreenistä kävelemään”, Swindells kertoo.

Hän miettii, että onnettomuudessa oli paljon onnea. Läppä olisi voinut revetä maastotreeneissä, joihin Swindells olisi mennyt, jos hevosautossa ei olisi ollut sähkövikaa. Tai se olisi voinut revetä kilpailuissa, jolloin osa ihmisistä olisi meuhkannut, että taas hevonen kuoli kilpailuissa ylirasituksen vuoksi. Tai Swindells olisi voinut loukkaantua pahasti, jos Ferro olisi kaatunut.

Nyt Ferro on kotona laitumella, ja sinne se saa jäädä. Sille mahdollisesti kokeillaan verenohennuslääkkeitä. Selkään nousemista ei suositella enää ikinä. ”Se voisi tehdä jotain mallin hommia, poseerausjuttuja. Se on niin työorientoitunut, se haluaa tehdä juttuja”, Swindells sanoo.

Hän kertoo, että tähtäimessä olivat tämän syksyn MM:t ja jopa Pariisi. Paljon jäi kesken. Silti on oltava kiitollinen. Ferro kilpaili 4-vuotiaasta aivan viime vuosiin saakka ilman vammoja, ja se nosti Swindellsin ratsastajana aivan uudelle tasolle.

Swindells on pettynyt, surullinen – ja suhteellisuuden tajuinen. ”Elämä jatkuu. Ja kyllä mä ymmärrän, että kun tässä ei tiedetä, alkaako kolmas maailmansota, niin mun heppajutut ovat pieniä ongelmia. Mutta on mulla huipulle taas pitkä matka”, hän sanoo.

Ferro taas on siellä laitumella Englannissa, ja kevät on tulossa. ”Sillä ei ole mitään kipuja, ja se näyttää tosi hyvältä. Ystäväni sanoivat, että pitäisikö sun kysyä joku toinen lausunto. Mutta kyllä sen on sydänspesialisti tutkinut. Se voi elää vielä vaikka kuinka pitkään, tai jotain voi tapahtua nopeasti”, Swindells sanoo.