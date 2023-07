Finaalipaikkaa hakemassa lasten ja junioreiden kouluEM:issä

Kronbergissä kisaavat Mette Kauppila ja Shania 37, Anniina Kolu Ghanalla, Matilda Piispa ja Skovens Rosselli ja Anni Plith Rush On sekä lapsiratsastajiin kuuluva Milka Kovalainen ja Damon.

Mette Kauppila summaa joukkuekavereittensa tunnot paikan päältä, jossa on meneillään mestaruuskisojen hulina.

"Täällä on upea fiilis ja nämä kisat on siis todella isot", hän toteaa. "Meillä on ihana joukkuhenki ja kaikilla on hauskaa."

Ratsuna Kauppilalla on Shania (Sieger Hit - Fabriano), jonka kanssa Kauppila on tähdännyt näihin EM:iin koko vuoden.

"Ehjät radat ovat päätavoite. Ja toinen päätavoite on päästä finaaliin. Mutta jos sinne ei pääse, niin sitten ei voi mitään", hän kertoo.

Kauppila veikkaa, että reilu 70 prosenttia finaalipaikkaan todennäköisesti tarvitaan. Hän on sellaisia tuloksia itse ratsastanutkin, tältä vuodelta löytyy neljä yli 70 prosentin tulosta ja siihen kürit päälle.

Kür-musiikki on sama mikä PM:issä. "Hitusen muutettuna."