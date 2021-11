Forssa kyselee Mansikkamäen erottamisesta

Asiasta kertoi YLE artikkelissaan täällä.

Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi toimi ennen Hevosopiston toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäen erottamista Hevosopiston hallituksessa. Hän vastusti erottamista ja erosi itse hallituksesta ennen toimitusjohtajan erottamista. Nyt hän on palannut takaisin hallitukseen.

Laki sanoo yksinkertaisesti, että osakeyhtiön hallitus voi erottaa toimitusjohtajan tehtävästään välittömästi. Kesäniemi selittää, että asiassa kiinnostaa se, onko päätös tehty mielivaltaisesti.

"Toimitusjohtaja joko nauttii hallituksen luottamusta tai ei nauti, mutta toimitusjohtajallakin on oma oikeusturva. Ihmisiä pitää kuulla, ja pitää olla perustelu", Kesäniemi huomauttaa.

Hän toteaa, että asiaan päätettiin tarttua, että uusi toimitusjohtaja saa aloittaa puhtaalta pöydältä, eikä mikään vanha asia jää kummittelemaan. Tarkoitus on edesauttaa hyvää työnantajakuvaa.

"Haluamme vain selvityksen. Tämä on simppeli asia", Kesäniemi toteaa.

Hevosopiston hallitukseen hän kertoo palanneensa intoa puhkuen.

"Näemme koko hevosklusterilla suuria mahdollisuuksia koko seutukunnalle", hän sanoo.

Entä kuinka huolissaan hän on Hevosopistosta? Kesäniemi pohjustaa muistuttamalla 2 miljoonasta eurosta, minkä verran Hevosopisto on menettänyt valtion osuuksia toisen asteen uudistuksen aikaan.

"Mansikkamäki joutui vetämään useat YT:t, eikä siitä kiitosta saa. Joillakin on unohtunut, että Hevosopisto oy on sama kuin Kallen autokorjaamo oy. Se voi mennä konkurssiin, jos menee huonosti", Kesäniemi sanoo.

"Minulla on tietynlainen vilpitön murhe taloudellisista haasteista, joiden kanssa painitaan. Toiminta pitää pystyä sopeuttamaan talouden mukaan. Hevosopiston järjestämisluvassa on mainittu päätehtävinä koulutus ja urheilu, ja on mietittävä, kuinka ne pystytään turvaamaan", Kesäniemi päättää.

Hevosopiston toimitusjohtajan haku on aivan loppusuoralla, ja nimi saataneen pian. Yritykselle etsitään myös uutta rehtoria.

Hallituksen puheenjohtaja Laura Airaksinen lupailee, että uuden toimitusjohtajan nimi saadaan julki ensi viikolla.

Lisätty 9.11. kello 14.40 kommentti toimitusjohtajan valinnan aikataulusta.