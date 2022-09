Madis Morna ja Herbert hyppäsivät viime syksynä finaalivoittoon kauniissa mutta viileässä syysilmassa. Kuva: Miia Lahtinen

Hallifinaali nostaa tunteita ratsastuksessa

Moni ratsastaja on syksyn mittaan ilmaissut harminsa siitä, että Pohjola-sarjojen finaalit hypätään hallissa, vaikka kyseessä on ulkona järjestetyn sarjan päätös. Helsinki Horse Show´n tapahtumajohtaja Tom Gordin on kuitenkin asiassa ehdoton.