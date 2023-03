Hanlupiksella kilpailtiin  - Tuomas Uusitalolle ensimmäinen 130-voitto, Lupikselle maksetut rahat palautettu

Taustalla on Rapis oy:n ja sen aputoiminimenä toimineen Ratsastuskeskus Lupiksen konkurssi. Yrityksen ratsastuspuoli on kuitenkin saatu nopeasti jatkamaan erikseen ja uudella nimellä Hanlupis.

Kilpailuissa oli tarjolla luokkia 70 sentistä 130:een, ja ratsukoita riitti kahdeksi pitkäksi päiväksi.

Viime keskiviikkona kolumnissaan Hevosurheilussa Annaliisa Aarnio-Wihuri moitti Ratsastajainliittoa ja kyseli ratsastajien oikeusturvan perään. Ratsastajien on pakko tilittää kaikki maksunsa liitolle tai he eivät pysty ilmoittautumaan kilpailuihin, mutta ratsastajien suuntaan tulevien saatavien suhteen varmistuksia ei ole luotu.

Jarkko Riikonen Hanlupikselta kertoo, että heidän kilpailuissaan uhkakuva ei käynyt toteen.

”Kaikkiin maksaneisiin kilpailijoihin oltiin yhteydessä henkilökohtaisesti, ja kaikille maksunsa suorittaneille on palautettu rahat Kipan kautta täysimääräisesti. Hanlupis Oy on siis kuitannut asiakkaiden menetykset, myös Hopotissa ostetut käyttämättömät korttivuorot. Että on tässä lajille ja harrastajille saatu hyvääkin aikaiseksi”, hän viestittää.

Kilpailuiden isoimman luokan, neljän ratsukon kesken ratsastetun 130 senttiä voitti Tuomas Uusitalo hevosella Columbo. Hän kiittikin siitä, että Kiuruvedellä järjestetään kilpailuita, sillä Oulussa asuvalle Uusitalolle ja hänen kumppanilleen Annika Voholle 200 kilometrin kilpailumatka on mukavan lyhyt, jota voi ajaa päiväseltään. Voho oli 130-luokassa Kumpulan tilan kasvattamalla Sanniella toinen, mikä sai matkan tuntumaan entistäkin lyhyemmältä.

130-voitto oli Uusitalon uran ensimmäinen. Kolmeakymppiä lähestyvä Uusitalo ratsasti nuorempana, mutta piti opiskelujen aikana tauon. Ratsastusta hän jatkoi kyllä vaihdellen enemmän tai vähemmän. Alle 2 vuotta sitten hän innostui kilpailemisesta uudestaan.

”Ei ollut enää kvaaleja, niin 80 sentistä aloitettiin. Ihan hyvin on mennyt”, rakennusalan työnjohdossa työskentelevä Uusitalo kertoo.

Viime kesänä Jesse Arolaiselta löytyi erinomaiseksi valinnaksi osoittautunut 15-vuotias Columbo (Jalisco – Concerto). Sen kanssa on menty nyt neljä 130-rataa ja tuloksena on kaikkiaan yksi puomi.

Parin viikon päästä Ypäjällä lähdetäänkin jo 135-luokkaan.

”Columbosta löytyy scouppi ja varovaisuutta. Ei meillä montaa puomia ole tullut kisoissa. Haasteet ovat olleet ratsastettavuudessa, mutta nyt olemme päässeet sinuiksi”, Uusitalo kiittää.

