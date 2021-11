Heli Kivimäki-Manner Hevosopiston ruoriin

Heli Kivimäki-Manner siirtyy Hevosopistolle toimitusjohtajan tehtävästä DanHatch Finland Oy:stä. Yritys harjoittaa hautomoliiketoimintaa ja tuottaa broileriuntuvikkoja sopimusasiakkaille. Hän on koulutukseltaan maa- ja metsätieteiden maisteri, ja hän on suorittanut johtamisen MBA-tutkinnon. Ennen DanHatchia hän on mm. vetänyt Tuhatjalka-eläinklinikkaketjua ja työskennellyt Rautakeskolla. Hän toimii Suomenratsut ry:n hallituksessa ja myös Suomen Hippoksella lausuntoryhmän jäsenenä.

”Hänellä on monipuolinen ja laaja johtajakokemus liitännäisaloilta. Hän talousorientoitunut ja ratkaisuhakuinen”, perustelee Hevosopiston hallituksen puheenjohtaja Laura Airaksinen perjantaina julkistettua valintaa. ”Olemme erittäin tyytyväisiä ja iloisia, että saamme Helin osaamisen ja kokemuksen viemän Hevosopistoa eteenpäin.”

Kivimäki-Manner aloittaa Hevosopistolla ensi vuoden alussa.

Kivimäki-Manner on harrastanut hevosia 9-vuotiaasta lähtien, ja hänellä on pitkään ollut yksityistalli hoitohevosineen Tuusulassa, mutta tällä hetkellä talli on vuokrattuna toisella yrittäjälle. Kivimäki-Manner on kasvattanut pienimuotoisesti suomenhevosratsuja, ja toinen hänen tämänhetkisistä hevosistaan on hänen toisen polven omakasvattinsa, esteratsastuksessa Linnea Haukilehdon kanssa kilpaileva Hilkun Ruusu (Kiripassi – Jeppo). Toinen ratsu on FWB-ratsu, kouluhevonen His Welt (His Highness – Lauries Crusador xx). Lisäksi hänellä on lämminverinen ravihevonen kimpassa muutaman muun omistajan kanssa.

Työpaikka Hevosopistolla kiinnosti heti. ”Koin, että siinä on paikka, jossa pystyn hyödyntämään omaa osaamistani ja vahvuuksiani”, Kivimäki-Manner sanoo.