Henri Ruoste haluaa paremmaksi

Viime viikonloppuna hän kilpaili Kontestrollaan kauden viimeiset kilpailut Tukholmassa Sweden Horse Show´ssa saavuttaen GP:ssä prosentit 77.152 ja kürissa 80.77. Tällä viikolla Ruosteelle myönnettiin Olympiakomitean 5000 euron tuki nimellä osallistuvan asiantuntijuuden epäsuora tehostamistuki.

Ruoste ei vielä tiedä, mihin summa tulisi kohdentaa, mutta ainakin hän haluaisi saada järjestettyä säännöllisen valmentautumisen. Ruoste on ratsastanut pitkään yksin.

”Mitä enemmän on mahdollista saada valmennusapua, sitä nopeammin saadaan virheet pois ja paras tulos. Kun joku on maassa, hän näkee asiat nopeammin, ja hän myös näkee eri asioita. Mitä pidempään ja mitä useampia hevosia ratsastaa yksin, sitä enemmän oma tyyli ja oman ratsastuksen leima vahvistuu. Ulkopuolinen apu olisi hyödyllinen etu, ja täytyisi löytää säännöllinen systeemi. Mutta kaikilla on ajankäytön kanssa varmaan sama ongelma: päivät, viikot ja kuukaudet ovat täynnä. Mutta täytyy yrittää, täytyy tulla paremmaksi ja paremmaksi”, hän sanoo.

Viikon takaista Tukholman kilpailua hän katsoo jo tyytyväisin mielin, vaikka heti vapaaohjelmassa epäonnistunut passagesulku harmittikin ensin paljon. GP meni erittäin hyvin, mutta kürissa Kontestro oli jännittyneempi, mikä toi kalliin virheen.

”Tässä näki hyvin, miten paljon virhe vaikuttaa. Mutta se on osa tätä kilpailua”, Ruoste sanoo.

Sweden Horse Show ja siellä ratsastettu 10 maailman parhaan ratsastajan kutsukilpailu oli hänen mukaansa upeasti järjestetty.

”Ihan mahtavan hieno, kaikki vimpan päälle. Ei ollut rajoituksia, lippuja oli myyty paljon ja oli hyviä sponsoreita ja hyvät palkinnot. Ja vaikka tämä oli hallikisa, koko areena-aikaa ei ollut myyty loppuun, vaan sinne oli mahdollista päästä ratsastamaan joka päivä tunniksi. Nämä ovat tärkeitä asioita. Mitä enemmän hevoset ovat sinut areenan kanssa, sitä paremmin ne keskittyvät, ja sitä parempaa urheilua nähdään”; Ruoste sanoi.

Hän painottaa, että kehitys Kontestron kanssa on ollut erittäin hyvä.

”Se on fantastinen hevonen, joka yrittää kaikkensa ja vähän liikaakin. Kun se saa kokemusta, niin eiköhän se siitä. Mitä rauhallisemmaksi se tulee, sitä normaalimmin sitä pystyy ratsastamaan, ja mitä normaalimmin pystyy ratsastamaan, sitä enemmän tulee pisteitä”, hän summaa.

Entä voivatko Henri Ruoste ja Kontestro olla jonain päivänä maailman ykköset?

”Jessica (von Bredow-Werndl) on nyt niin kovassa vauhdissa, että heitä on vaikea saada kiinni. Olen vielä kaukana kärjen haastamisesta. Isot virheet pitää saada kokonaan pois, ja parhaat eivät tee pieniäkään virheitä. Mutta ainakin voin nyt ratsastaa kilpaa. Joka kerta sitä haluaa tehdä parhaansa ja olla mahdollisimman korkealla, mutta kaikki ottaa oman aikansa”, hän sanoo.

Hän toteaa, että radoille pitää tulla uudestaan ja uudestaan ja tehdä koko ajan paremmin ja virheettömämmin. Sitten tuomarit uskaltavat antaa ne vielä puuttuvat pisteet tai puolikkaat.

Huipulla pysymistä varten hyviä hevosia pitäisi mielellään olla useita, ja ne pitäisi myös pystyä pitämään. Kontestron lisäksi Ruosteella on tallissaan yhä edelleen kaikkeen valmis Rossetti, joka oli EM:issä vuonna 2019 sijalla 15. Tänä vuonna se kilpaili kertaalleen, huhtikuussa prosentein 72.522. Lisäksi se oli Kontestron seurana olympiahevoskaranteenissa nähdäkseen samalla maailmaa.

”Se tulee 14, eikä ole liian vanha, vaan voi mennä useamman vuoden”, Ruoste sanoo.

Koko tämän vuoden hän on kuitenkin keskittynyt Kontestroon. Kun kilpailuissa on mukana myös valmennettavia, kaksi omaa ratsua on aika vaikea asia. Eikä kilpailuita voi myöskään ottaa joka viikonlopulle töiden takia. Nyt on tarkoitus saada Rossettikin liikkeelle.

”Nyt sille on taas aikaa, mutta se ei ole hallikauden hevonen, vaan kilpaileminen ulkona on realistisempaa. Ja tässä on jotain suunnitteilla”, Ruoste sanoo.

Nyt kuitenkin aletaan laskeutua jouluun, kaiken kiireen keskellä. Tämän viikonlopun Ruoste on Suomessa, kun veljen lapsi saa nimen.

”Ja tapaan nopeasti perhettä ja ystäviä. Maanantaina jatkuu arki, mutta nämä ovat tärkeitä asioita elämässä. Viime viikolla olin kilpailuiden takia tiistaista sunnuntaihin pois… Mutta tämä on tätä samaa kuin kaikilla, keiden pitää yhdistää työ ja urheilu”, Ruoste sanoo.

Entä mikä on se juttu, joka on suunnitteilla? Ruoste ei voi kertoa vielä, mutta raottaa salaisuuden verhoa sen verran, että asia liittyy Suomeen ja aika on tammikuun lopulla.

”Jos voitaisiin tehdä jotain erilaista”, hän sanoo.