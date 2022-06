Herkko Hurmaus, eteen-alas ja Seppälän kolme GP-ratsua

Kouluratsastajista kuulemme Henri Ruosteen vanhalla hevosella Pohjola Rising Tourin voittanutta Oona Ylirautiaa, sekä Ironman H:n GP-tasolle nostanutta Yvonne Österholmia.

Ironman on ori, mutta se ei enää astu, koska se ei halua.

”Omistaja on päättänyt niin. Ironman on tehnyt jo niin paljon rahaa”, Österholm sanoo. ”Hän on hyvin persoonallinen, erikoinen ori. Hän vain haluaa mennä tyttöjen kanssa kahville.”

Ratsastajan kannalta tärkeintä on onneksi se, että astumisen sijaan Ironman tykkää kouluratsastuksesta.

”Sen mielestä treenaaminen on parasta maailmassa! Se ei halua edes lähteä maastoon, vaan se yrittää aina suunnata maneesiin."