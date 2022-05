Hevosalan alv-ohjeistus julkaistiin: aihe on vaikea hevosihmisille, mutta myös veroasiantuntijalle: "Tuntuu, että tässä sai kahlata koko arvonlisäverolain läpi" (tilaajille)

Mitä palvelukokonaisuuteen sisältyy?

Ahlqvistin mukaan vero-ohjeessa on epäselvyys hoitopalvelusopimuksen laatimisessa. ”Jos hoitopalvelu (alv24%) on esimerkiksi 500 euroa, voiko hevosenomistaja lisäksi valita, ostaako hän yrittäjältä lisäksi maneesikortin (alv 10%). Jos hoitopalvelusopimuksessa ei siis ole eritelty maneesimaksua.”

Perttola toteaa, että ohje on kirjoitettu siitä lähtökohdasta, että jos palvelukokonaisuuteen kuuluu oikeus käyttää maneesia, se kuuluu 24 % verokantaan. Mutta tilanne on eri, jos maneesin käyttö on rajattu esimerkiksi 10 kerran korttiin.

”Silloin se ei ole mielestäni hoitopalveluun kuuluvasta maneesin käytöstä, kun se on kertamaksullinen.”

Perttola ei ota kantaa siihen, muuttuuko tilanne, jos maneesi- tai muun harjoitusalueen käyttömaksu muuttuu vuosiperusteiseksi maksuksi.

Mistä johtuu, että esimerkiksi ratsastusleirin saa jakaa eri alv-kantoihin, mutta kun kyse onkin hevosen tallipaikasta, ei yhtä palvelupakettia voikaan jakaa eri alv-kantoihin?

”Hyvä kysymys. Tämä on tullut esille aiemminkin. Tämä on vakiintunut verotuskäytäntöön ja on ajateltu, että kun hevosenhoitopalvelu ostetaan, asiakkaan kannalta kyseessä on yksi suorite, jonka jakaminen on keinotekoista.”

Kuitenkin esimerkiksi hotelleissa, alv on eri aamupalalla ja majoituksella. Perttola ei ota kantaa hotelli- ja leiritoiminnan verotuksen eroavaisuuksiin.

”Jos yrittäjällä epäselvyyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä verohallintoon. ”

Asiakas voi myös ostaa hevoselleen kaupasta säkillisen rehua (alv 14%), mutta jos hän ostaa rehun hevosyrittäjältä tallipaikan yhteydessä, muuttuukin verokanta 24:ään.

”Kaupanpitäjä ei myy kuin rehua. Hoitopalvelu katsotaan kokonaispalveluksi, jossa jokainen osatekijä muodostaa yhden osan kokonaisuudesta, ja pääsuorite on hevosen hoitopalvelu.”