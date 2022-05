Hevosenpotku paljasti valtimonpullistuman - koulutuomari Tiina Karkkolainen pitkälle sairaslomalle

Tiina Karkkolaisen oli tarkoitus arvostella mm. PM-kilpailuissa Flyingessä, nuorten EM-kilpailuissa Hartpuryssa sekä Asian Gamesissä Hangzhoussa Kiinassa. Tämän sijasta hän odottaa nyt pääsyä leikkaukseen aivovaltimon pullistuman takia. Pullistuma löytyi sivulöydöksenä, kun Karkkolainen joutui onnettomuuteen tallilla.

”En tiedä, pitäisikö koko episodia kutsua onnenpotkuksi”, Karkkolainen aloittaa.

Hänen tyttärensä Heidi pitää Vihdissä perheen täysihoitotallia, ja viime viikon keskiviikkona äiti oli tallilla vain käymässä ja seisoi hetken tarhan vieressä. Yhdestä tarhasta talutettiin hevosta pois, kun viereisessä tarhassa ollut hevonen lähti kävelemään talutettavaa hevosta kohti. Talutettava hevonen reagoi tähän voimakkaasti ja hyppäsi pystyyn tarhassa olevaa hevosta kohti, mutta osuikin kaviollaan Karkkolaista päähän. Yksi hokki osui Karkkolaisen korvan yläpuolelle, ja haavasta alkoi suihkuta verta. Ambulanssi haki Karkkolaisen nopeasti, ja hän sai päähänsä 6 tikkiä ja diagnoosin aivotärähdyksestä.

”Sanoin, että ei mitään sairaslomaa, ei yrittäjällä ole sellaiseen varaa”, Karkkolainen kertoo.

Voimakas päänsärky kuitenkin jatkui torstain ja perjantain, jolloin Karkkolaisen ystävä ja maajoukkueratsastaja Terhi Stegarsin äiti Tarja Stegars neuvoi, että olisi syytä mennä magneettikuvaan.

Maanantaiaamuna Karkkolainen pääsi muutaman sairaalan kautta magneettikuvaan Tapiolan Mehiläiseen. Häntä pyydettiin odottamaan lähellä, ja pian neurologi soitti, että siellä on löydös. Jalat menivät veteliksi. Karkkolainen soitti tyttärensä seuraksi ja ajoi valtavan epätietoisuuden vallassa Töölön sairaalaan.

”Siellä muille sanottiin, että käykää istumaan ja odottakaa, mutta minut laitettiin makuulle ja 4 tai 5 hoitajaa tuli laittamaan piuhoja ja tippaa. Koskaan en ole tuntenut niin suurta pelkoa”, Karkkolainen kertoo.

TT-kuva paljasti aivovaltimon pullistuman, joka oli vuotanut ja vaati leikkausta. Kavion iskun kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä, vaan kyseessä oli vanhempi löydös.

”Joka löydettiin kreivin aikaan”, Karkkolainen sanoo.

Tulevalla viikolla hän olisi lähtenyt Afrikkaan kahdeksi viikoksi kouluratsastusseminaareihin, arvostelemaan ja valmentamaan. Sekin peruuntui nyt, mutta se on pieni hinta siitä, että vaurio päästään hoitamaan ajoissa.

”Kirurgi sanoi, että ennuste on nyt hyvä”, Karkkolainen kertoo.

Nyt hän odottaa leikkausaikaa kotona Vihdissä. Aviomies Matti Karkkolainen on toipunut melko hyvin viime vuosina kokemistaan sydänkohtauksesta ja aivoinfarktista, ja hän on jo toiminut tuomarina muutamassa kansallisessa estekilpailussa.

”Tähän vanhenemiseen on parempi tottua, kuin yrittää vastustaa sitä kaikin keinoin. Aina elämänlanka on ohut, ja on tärkeää muistaa, mistä kaikesta voimme olla kiitollisia ja mikä elämässä on lopulta tärkeää. Kun olin siellä Töölön sairaalassa, poikani soitti Singaporesta, ja kun sanoin, että en pysty oikein puhumaan, hän sanoi, että halusi vain kertoa, kuinka paljon hän minua rakastaa”, Karkkolainen miettii. ”Ja arvaa mitä, minusta tulee mummo kesällä, kun Heidi saa vauvan! Elämässä on niin paljon kultahippuja.”