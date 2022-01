Hevosopistolla majoittuneista kolmella todettu hevosten koronavirustartunta

Ypäjän hevosopistolla vuodenvaihteen molemmin puolin majoittuneista hevosista kolme on opiston tietojen mukaan sairastunut virustautiin, mikä on osoittautumassa hevosten koronatartunnaksi.

Hevosopiston palvelu- ja kehitysjohtaja Krista Hellgren kertoo, että opistolla ei uskota, että virus on voinut tarttua hevosesta toiseen Ypäjällä, sillä sairastapauksia on ilmennyt hevosissa, jotka ovat majoittuneet eri talleissa ja hevoset ovat alkaneet sairastaa vasta kotona.

”Ensimmäinen sairastui ennen uutta vuotta, eikä kukaan sairastunut täällä, vaan kotona.”

Hellgren sanoo, että hevosten omistajat informoivat opistoa heti, kun heidän hevosensa tulivat kipeiksi. Näin ollen Ypäjällä alettiin toimia viipymättä mahdollisen tartuntaketjun katkaisemiseksi.

”On äärimmäisen tärkeää ja suotavaa, että meille ilmoitetaan heti, jos on majoittunut täällä ja on pienikin epäilys sairastumisesta. Se on ainoa tapa, jolla pääsemme reagoimaan tilanteisiin.”

Hellgren vakuuttaa, että Ypäjälle majoittumista ei tarvitse pelätä. ”Kaikki tallit, joissa sairastuneet hevoset ovat majoittuneet, olivat hetken aikaa pois käytöstä. Virustaudit ovat virustauteja, niitä on aina liikkeillä.”

Eläinlääkäri Anne Sjöholm Ypäjän hevosklinikalta kertoo, että hevosten koronaviruksen tavallisin reitti eläimestä toiseen on suun kautta ruoansulatuskanavan kautta.

”Eli sairaan hevosen ulosteessa on virusta, ja jos ulostekontakti tulee, virus tarttuu.”

Sjöholm sanoo, että riski tartuntaan on, jos sairas hevonen on viereisessä karsinassa ja hevosten välillä on kosketuskontakti. Virus leviää myös välineiden välityksellä. ”Talikoissa ja kottikärryissä, tai jos hoitajan käsissä on lantaa.”

Mutta Sjöholm sanoo, että virusta erittyy lantaan tietojen mukaan vasta, kun hevonen on oireillut 3–4 päivää.

”Jos tänne tulee valmennukseen tai kilpailuun, on oletus, että hevonen on terve. Eli vasta 3–4 päivän kuluttua sen jälkeen, kun hevonen sairastuu, taudin pitäisi olla muille vaarallinen”, hän toteaa.

”Ei sen pitäisi tarttua herkästi Ypäjällä, jos tänne tulee muualta hevosia. En näe, että tässä olisi sellaista ongelmaa, mutta totta kai siihen pitää reagoida, jos omistaja ilmoittaa, että tartunta on tapahtunut.”

Sjöholmin mukaan karsinoiden pesun ja desinfioinnin lisäksi myös välineet, kuten kottikärryt ja talikot, pitää puhdistaa, että lanta saadaan pois.