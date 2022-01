Hevosurheilun villit ja vapaat

Nuorille alkuoppia

Esiopetus on koulujärjestelmämme ensimmäinen porras. Eskarin tavoitteena on auttaa lasta kasvamaan ja kehittymään sekä parantaa hänen oppimisedellytyksiään ennen kouluikää.

Hanna-Maria Korpi ja Hassan Iber ovat hevosten eskarin opettajia. He heräävät varhain aamulla voidakseen opettaa juurta jaksain hevoselle kaikki ne tärkeät perusasiat, joita eläin tarvitsee ratsun urallaan. Pariskunnalla on selkeä systeemi, jota he noudattavat askel kerrallaan. Hevoset pitävät rutiineista, ja on erittäin tärkeää, että ne tietävät, mitä niiltä odotetaan.

Alussa ne eivät tiedä, ja siksi ne tarvitsevat yksinkertaisia ohjeita ja yksilöllistä opastusta.

Hevosurheilussa he kertovat, millainen heidän systeeminsä on ja miksi he ovat valinneet nuorten hevosen ratsuttamisen ammatikseen.