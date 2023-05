Mikko Piirala ja Cayenne derbyesteillä vuonna 2019. Silloin he eivät jatkaneet finaaliin, koska Piirala arvioi hevosen liian kokemattomaksi. Tämä este on nimeltään "Palisade" ja se on numero 5. Palisadelta laukataan Grosse wall-banketille. Kuva: Outi Räisänen

Ratsastusuutiset Huomenna sunnuntaina Mikko Piiralalla on edessään järkälemäinen Grosse wall Hampurin derby on vanha ja vaikea. Yksi maailman vaikeimmista kisoista, ja siksi yleisön suursuosikki. Lähtölistalla on tänä vuonna oululainen Mikko Piirala ja hänen tammansa Cayenne.