Islannista löytyi pieni lauma täysin villejä hevosia

Kaakkois-Islannissa on tehty Iceland Review-lehden mukaan hämmästyttävä löytö. On löytynyt pieni kahdeksan kirjavan hevosen lauma, joka on elänyt 60 vuotta eristyksissä omissa oloissaan.

Lauma on elänyt Skaftafellin alueella kaikessa rauhassa, kenenkään huomaamatta, ihmiskäden siihen koskaan koskematta. Hevoset ovat erittäin hyvässä kunnossa, mutta ne ovat selvästi nyky-islanninhevosta pienempiä ja myös rauhallisempia, kuin eri rotua. On hämmästyttävää, että vaikka ne ovat täysin villejä, ne eivät lainkaan pelkää ihmistä. Lähisukulaisuuden oletetaan vaikuttaneen säkäkorkeutta madaltavasti, ja todennäköisesti saman syyn takia hedelmällisyys laumassa ei ole kovin hyvä. Vaikka laumassa on ori, varsoja ei ole syntynyt joka vuosi.

Hevoset on nyt kuljetettu tutkittavaksi Kristinn Guðnasonin tilalle Hellan alueelle. Guonason toteaa, ettei ole koskaan nähnyt tämänkaltaisia hevosia. Tutkijat toivovat pääsevänsä selville eroavatko hevoset geneettisesti saaren muista hevosista. Islantiin ei ole satoihin vuosiin saanut tuoda hevosia saaren ulkopuolelta, joten siellä on vain islanninhevosia.

