Iso, tumma ja komea otti voiton ja huippuprosentit

Siinä alkaa interkakkonen kyllä jo melkoisen väkevästi, kun ensivaikutelmasta annetaan yhdeksää.

Ohjelma alkaa tulolla radalle kootussa laukassa, pysähdyksellä, tervehdyksellä ja jatkolla kootussa ravissa. Yksi kolmesta tuomarista Ankumin kisojen intermediaire II-luokassa, Thomas Kessler, antoi Emma Kanervalle tästä arvostelukokonaisuudesta peräti yhdeksän.

Toinenkin yhdeksikkö heltisi, lopputervehdyksestä. Siinä välissä oli paljon kahdeksaisia ja kahdeksaa ja puolta, esimerkiksi passagesta. Laukanvaihdoista saadut neloset ja viitoset vetivät kokonaisprosentteja alas, mutta silti ne olivat ratsukon kaikkien aikojen parhaat 76,228.

Kanerva kävi Ankumin kisoissa vain nuoremmilla hevosillaan. GP-ratsut jätettiin kotiin.

Marjo Vainikan kasvattamalla ja Gert Saborowskin omistamalla oldenburginruuna Mist of Titaniumilla (Millennium - Diamonit) on valoisa tulevaisuus kilparadoilla. Se kääntyy nyt kymmenvuotiaaksi, ja ensi vuonna tarkoitus on mennä jo grand prix'tä. Sillä on hyvät kolme askellajia ja vaadittava presenssi.

"Siitä, että hevonen on iso, musta ja komea, ei ole tässä lajissa haittaa!" toteaa Kanerva.

Ei tässä vielä kaikki.

Torstaina ratsastetun nuorten hevosten luokan Kanerva voitti 8,2 yhteispisteillää yhteistuloksella Saborowskin niin ikään omistamalla hannoverintammalla Bond Girl (Borsalino -De Niro). Tammalle annettiin ravista, irtonaisuudesta ja yleisvaikutelmasta 8,5.

