Jalostusarvostelussa hyväksyttiin 5 uutta suomenratsuoria – Rodrik oripäivien ykkönen

Oripäivien parhaaksi kurotti erityisesti rakennepisteiden ja kilpailusuoritustensa ansiosta Heidi Sihvon kasvattama ja Hanna ja Harri Kiesin omistama 8-vuotias Rodrik (Ratsu Reima - Pellervo), joka on jo noussut pärjäämään suomenhevosten kansalliselle tasolle. Siitä todettiin, että sillä on erittäin hyvät tyypit, ja se on ryhdikäs ja urheilullinen. Rakennepisteitä kertyi 40. Käynti ja ravi olivat tahdikkaat ja irtonaiset, mutta laukka olisi saanut pyöriä paremmin.

Oriin isä on monipuolinen Ratsu Reima, ja sen emä Knuutilan Veikon sisko Knuutilan Sisko.