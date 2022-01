Siltakorpi ja Jankari jättämässä Hevosopiston

Siltakorpi-Jankari Eventingin hevosia ei ole Hevosopistolla enää kuin korkeintaan muutama. Viikonloppuna Hevosopistolla järjestetyissä maajoukkue- ja liittovalmennuksissa karsinat olivat jo kurssilaisten hevosten käytössä. Myös Siltakorpi-Jankarin ovikylttejä on ruuvattu irti.

Siltakorpi ja Jankari ovat todennäköisesti muuttamassa takaisin Saksaan, jonne Jankari matkusti hevosauton kanssa laivalla viimeksi viime viikon alussa. Molemmat ratsastajat ovat koko uransa ajan korostaneet, kuinka tärkeää kansainvälisen kilpaurheilun kannalta on asua keskemmällä Eurooppaa. Suomessa kenttäratsastuksen harjoittaminen aivan huipulle tähdäten on jo pelkästään Suomen ilmaston takia haastavaa.

Sopimus Hevosopiston ja Siltakorpi-Jankari Eventingin kanssa laadittiin vuoden 2020 lopussa. Pariskunnalla oli Ypäjällä parhaimmillaan kolmisenkymmentä hevosta. Idea kenttäratsastajien saamiseksi Ypäjälle tuli kenttäratsastaja Aki Karhapäältä, ja sen nähtiin kehittävän koko lajia.

Hevosopiston johto vaihtui kuitenkin keväällä ja kesällä 2021 muun muassa työpaikkailmapiiriin liittyvien ongelmien takana. Siltakorpi, Jankari ja Hevosopiston uusi johto neuvottelivat pitkään, mutta vaikuttaa siltä, että yhteistä säveltä ei löytynyt. Neuvotteluja on käyty Hevosopiston hallituksen puheenjohtajan Laura Airaksisen kanssa. Vt. toimitusjohtaja Juha Lyyski kertoo, että hänellä ei ole ajantasaista tietoa neuvotteluista, vaan hän on keskittynyt oppilaitoksen toiminnan järjestämiseen maan vaikeassa koronatilanteessa.

Karhapää on ollut vuoden 2021 alusta lähtien Ratsastajainliiton hallituksen jäsen. Hän ei halua kommentoida asiaa sen ollessa periaatteessa kesken. Joulukuun alussa hän piti Siltakorven ja Jankarin pysymistä Suomessa tärkeänä.

”Liiton kannalta se, että maajoukkuevalmentaja asuu Ypäjällä, on ollut äärimmäisen huippu juttu. Kaikki matkakulut jäävät pois, ja oppilaat pystyvät laajemmin käyttämään hänen tietotaitoaan. Lisäksi vilpittömästi uskon, että he ovat Hevosopistolle vetovoimatekijä. On huikeaa, että meillä on EM- ja MM-tason urheilijat mukana meidän urheilussa ja oppilaitoksessa. Se vie eteenpäin kenttäratsastusta, mutta myös koko ratsastusurheilua”, Karhapää totesi Hevosurheilulle joulukuun alussa.