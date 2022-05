Jasmin Seppälä viimeistelee nations cup -kuntoaan Slovakiassa – ykköshevosen paikalle on kaksi vaihtoehtoa

Hevoskauppa pääelinkeinona

Seppälän alla olevat hevoset ovat myynnissä, koska hevoskauppa on hänen ja hänen poikaystävänsä Sander Geerinkin elinkeino.

Nyt on kuitenkin tilanne, että isompiin kisoihin meneviä hevosia ei ole välttämättä tarve myydä heti. ”Toki, jos nyt ensi viikolla tulee joku, joka haluaa ostaa hyvällä rahalla, niin myydään, koska se on elinkeino, mutta ei näitä ole nyt pakko myydä.”

Seppälä kertoo, että hevosten omistajissakin on havaittavissa pientä innostusta nations cupin alla. Etenkin Florijnin omistaja, Sander Geerinkin isä Peter Geerink, on iloinen. ”Hän on motivoitunut tulemaan paikalle ja hän tietää, kun on itse ratsastanut Hollannin maajoukkueessa, että mitä tämä on. Hänestä huomaa, että hän on paikasta iloinen etenkin nyt, kun hän ei enää itse ratsasta.”

Kolmas ranking-luokkien hevonen Seppälällä on Harley, joka tuli talliin vasta kuukausi sitten amatööriratsastajalta. 10-vuotias ruuna on kilpaillut aiemmin 135-tasolla, mutta Seppälä on ehtinyt nostaa hevosen jo 140-luokkaan, jossa se sijoittui heti.

”Se on varovainen, ei kyttäile eikä mitään. Lupaavan oloinen, mutta sillä ei ole kokemusta isommista luokista, mutta potentiaalia on. Luulen, ettei se pysy meillä kovinkaan kauaa. Pitää nautiskella sen hetken, kun voin.”