Jensenin onni: olympiamitalistien kokeilema Hamont pysyy tallissa

Jensen teki kilpailun ainoan tuplanollan, kun uusinnassa Rein Pill ja Sloopy Z keskeyttivät ja Madis Morna ja Herbert eivät lähteneet radalle.

"Ajattelin ihan vaan säästää ensi viikonlopulle Herbertiä! Oli nyt meidän eka 140 luokka tällä kaudella, ja hevonen hyppäsi tosi hyvin", Morna kertoo.

Jensen hevosineen teki keväällä kilpailuretken Hollantiin, ja siellä Hamontilla kävi myös kokeilijoita ostomielessä.

”Kaksi Tokion olympiamitalistia. Mutta he kokivat Hamontin outouden kysymysmerkkinä, ja miettivät, toimisiko se uudella ratsastajalle”, Jensen yllättää. ”Olin tosi huojentunut, kun kauppoja ei tullut, mutta onhan se kunnia ratsastajana ja kouluttajana, että hevonen näyttää siltä, että maailman parhaat ratsastajat kiinnittävät siihen huomion ja näkevät vielä vaivan istua kyytiin”, Jensen sanoo.

Hän on ratsastanut Hamontia 6-vuotiaasta, ja tie menestykseen on ollut pitkä ja polveileva. Hevosella on valtava kyky ja ulottuvuus, mutta sen psyyken saaminen järjestykseen on ottanut aikaa. Jensenille Hamont on kullan arvoinen ja hän kertoo tuntevansa sen jo kuin omat taskunsa.

”Saimme sovittua sen omistajan Paul Hendrixin kanssa, että saan pitää sen ja jatkaa sen kanssa. Ehkä joskus tulee se päivä, jolloin se myydään, tai sitten ei tule. Mutta minun ei tarvi nyt olla huolissaan”, hän kertoo.

Eli ostiko Jensen Hamontista ainakin osan?

”Mehän omistetaan näitä hevosia vähän ristiin rastiin, ja yksi 7-vuotiaistani jäi nyt sinne. Ennen kaikkea tässä oli kyse siitä, että Paul on hevosmies, ja tämä oli kaunis ele häneltä”, Jensen sanoo.

Korpikylään Jensen lähti tekemään valmistelut GP-sarjan ensi viikolla tapahtuvaa aloitusta varten Hamontilla sekä villillä tuulella olleella Juliella, joka otti yhden puomin ja melkein karisti Jensenin selästään jo ennen aloitusta. Korpikylässä Jensen viihtyi hyvin.

”Ei satanut, Johkun (Johanna Mikkola) ratoja jaksan ylistää aina ja pohja etenkin kisaradalla oli tosi hyvä. Saisivat pitää enemmänkin kisoja. Oikein hyvä päivä Hollolassa, ei kahta sanaa!” hän summaa.

Pääluokan ykköspalkinto oli 500 euroa, eli kuitenkin selvästi enemmän kuin nykyään perus-140-luokissa tapaa olla. Jensen ei malta silti olla naurahtamatta, että onhan se vähän hassua iloita siitä, että saa pitää hevosen ja voittaa 500 euroa, jos hevosesta on juuri hierottu kauppaa muutamasta sadasta tuhannesta.

”Mutta jotkut hevoset hitsautuu erilailla sydämeen”, Jensen sanoo.

Korpikylän tulokset täällä.

