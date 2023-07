Jone Illi ja Celtas Quillian Pohjola GP:n toisella kierroksella. Kuva: Miia Lahtinen

Jone Illin Celtas Quillian herättää vahvaa kiinnostusta ostajissa

Jone Illi korkkasi sunnuntaina kotikisoissaan 145-tason Pohjola GP:n Celtas Quillianilla tuloksella 4-0, millä tuloksella hän sijoittui luokan neljänneksi. Hevosen tulevaisuus on nyt kuitenkin tarkassa mietinnässä, sillä se on herättänyt huippuratsastajien kiinnostuksen, ja erittäin uskottavia kokeilijoita on käynyt sen selässä.