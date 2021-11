Käyttöhintojen nousu aiheuttaa hämmennystä Hevosopistolla

Ratsujen täysihoitohinnat olivat tammikuussa 2019 625 euroa, mutta ensi tammikuussa niitä korotetaan jo 710 euroon. Maneesimaksut nousevat kylmien hallien kohdalla yksittäiseltä kerralta 10 eurosta 20 euroon, ja lämpimien hallien kohdalla 15 eurosta 25 euroon.

Käytännössä isoin muutos on tulossa ratsastajille, joilla on ollut käytössään useita hevosia ja jotka ovat maksaneet ratsastajakohtaista kausimaksua. Vanhassa systeemissä ratsuttaja, jolla on 3-5 hevosta, maksoi kaudesta 495 euroa tai vuodesta 750 euroa. Nyt maksu muuttuu hevoskohtaiseksi ja kuukausimaksulla toteutettavaksi, niin että kylmät maneesit ja kentät saa käyttöönsä 100 eurolla kuussa, lämpimät maneesit 150 eurolla kuussa. Hevosopisto ei maksa näistä arvonlisäveroa.

”Minä olen aiemmin maksanut viidestä hevosesta sen 750 euroa vuodessa, nyt se olisi 750 euroa kuussa”, ratsuttaja Anna Kärkkäinen laskee. Asiakashevosten kohdalla summan voi siirtää kuukausimaksuun, mutta 150 euron nousu siinä on merkittävä.

Kärkkäinen itse on perustanut tallinsa Ypäjälle nimenomaan hyvien fasiliteettien takia.

”Ymmärrän hyvin hintojen nostamisen, olemme saaneet käyttää tiloja hyvin edullisesti, mutta nousu 42 eurosta 150 euroon on iso korotus kerralla”, hän sanoo.

Lisäksi ratsastajia ihmetyttää se, miksi ravivalmentajat saavat valmentaa 200 euron vuosihintaan kuinka montaa hevosta tahansa. Ajopohjat ovat edullisemmat rakentaa, mutta niitäkin aurataan, kastellaan, suolataan ja pehmennetään ympäri vuoden.

Kärkkäinen toivoo, että asiasta voitaisiin vielä keskustella, ja Hevosopistolle on hyvässä hengessä toimitettu 25 allekirjoittajan kannanoton hintojen nostamisesta.

Hevosopiston vt. toimitusjohtaja Juha Lyyski painottaa, että hintojen nosto oli välttämättömyys. Se on jäänyt liian pitkään tekemättä.

”Kyllä se vaan on niin, että hintoja olisi pitänyt alkaa tarkistamaan jo 10 vuotta sitten. Yrityksen pitää elää yrityksen elämää ja katsoa realiteetteja”, hän sanoo.

Hän huomauttaa, että lämpimän maneesin rakentaminen on valtava alkukustannus, ja sen jälkeen mm. pohjanhoito-, valaistus-, lämmitys- ja ilmanvaihto- ja ilmankuivauskulut ovat suuria.

”Kustannukset pitää kattaa jotenkin, ja se tehdään käyttömaksuilla ja vuokrilla”, hän sanoo.

Hinnat ovat nyt melko lailla linjassa pääkaupunkiseudun vastaavien hintojen kanssa.

Se, että Hevosopisto on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry sekä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat, ei Lyyskin mukaan liity asiaan.

”Silloin lähdetään väärille urille, jos joku yritys alkaa maksamaan toisten laskuja. Kaiken on toimittava erilliskannattavana”, hän sanoo.

”Hevosopistolle on huippuolosuhteet ja korkeat ylläpitokulut, joita on katettava käyttömaksuilla. Jatkossa on ehkä tarpeen erottaa fyysinen ratsastusvalmennuskeskus omaksi kiinteistöosakeyhtiökseen”, hän sanoo.

Ravivalmentajien edullinen hinta selittyy Lyyskin mukaan sillä, että se on linjassa muiden vastaavia palveluita tarjoavien instanssien kuten raviratojen kanssa. Lisäksi ravipuolen käyttäjiä on Ypäjällä vain vähän, alueet ovat 95 prosenttisesti omien hevosten käytössä.

”En lähtisi asettamaan näitä rinnakkain. Ajoalueiden ylläpitokustannuksetkin ovat vähän toista kuin lämpimien maneesien”, hän sanoo. ”Ajo-alueiden hoitamisen kulut eivät ylitä 10 000 euroa vuositasolla. Lämpimien maneesien pelkät sähkökulut on talvella yli 6000 euroa per maneesi, ja kesälläkin on jäähdytystä ja muuta peruskulua”, hän perustelee.