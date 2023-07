Aki Karhapää povaa Adamaksesta tulevaisuuden menestyjää. Kuva: Heidi Lammi

Ratsastusuutiset

Karhapää innoissaan nuoresta superlupauksesta: "Tällaisia ei saa millään muulla kaupalla kuin onnenkaupalla"

Aki Karhapää on viime vuodet keskittynyt enemmänkin järjestöasioihin ja radanrakennukseen, ja on niissä asioissa paljon tien päällä. Mutta kun Adamas tuli taloon, se oli eräänlaisen come backin paikka ratsastajana.