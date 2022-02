Kari Nevala: Vaikka estekorkeus nousee, mikään ei muutu

Kun Kari Nevala palauttaa mieleensä hetken talliportilla ja sen jälkeen radalla maailmancupin finaalissa, siinä kiteytyy se, mihin tällä kaikella valmentautumisella ja tuhansilla toistoilla pyritään.

Se on tavallaan hyvin yksinkertaista, ja samalla hyvin vaikeaa.

"Kuten Jukka Rantanen alkuaikoina Viloran kanssa sanoi, 'mene sen hevosen pään sisään'. Vähempi ei riitä", Nevala aloittaa.

Tuona lokakuun päivänä vuonna 1998 radalla oli vain yksi olento, Kari Nevalan ja Big Capitol -ruunan muodostama olento. Nevala sanoo, että keskittyminen oli sitä luokkaa ja yhteys hevoseen oli niin automaattinen, että hevonen oikeastaan katosi koko jutusta.

Koko radalla ei ollut ketään muita kuin hän itse, ei ratahenkilökuntaa, ei yleisöä, ei ketään. Ei hevostakaan.

"Kyllä se olin minä itse, joka siellä radalla laukkasin, minun vartalo, joka teki hommia ja sääteli sitä mun omaa laukkaani. Mä mietin, että miten mä nyt tulen tuolle esteelle tuosta kurvista ja asettelen nämä jalkani, että tuo ja tuo puomi pysyy kannattimillaan."

Jone ja Sani Illi ovat Nevalan tähtivalmennettavia, oma lukunsa. Samalla he kuvastavat Nevalan mukaan sitä, että jos haluaa päästä pitkälle, ei ole muuta keinoa kuin se, mikä heidän kanssaan on käytössä.

"Täytyy muistaa, että Sani on vähintään yhtä hyvä kuin Jone, nuorempi vain. Nämä tosi nuoret ovat tosi hyvällä mallilla. He ovat saaneet oikealla tavalla tukea, saaneet oikeanlaiset ponit ja hevoset oikeaan aikaan, menneet oikeisiin kisoihin oikeaan aikaan, eivät ole koskaan joutuneet liian vaikeaan tilanteeseen, joten ei ole tullut myöskään sitä tilannetta, että olisivat päässeet säikähtämään. Heille on myös kerrottu, että jos epäonnistuminen tulee, sen ääreen ei jäädä meuhkaamaan. Kaikki ihmiset, jotka ovat heidän ympärillään, työskentelevät samaan suuntaan, saman periaatteen mukaan. Me ei olla koko tänä aikana koskaan muutettu systeemissä mitään. Aina kaikki samalla tavalla."

Valmennustunti menee, vähän hevosen mukaan, niin, että alkuun hevonen hölkkäillään lämpimäksi kymmenen minuuttia kevyessä ravissa ja sitten kevyessä laukassa. Ei koota hevosta vielä tässä vaiheessa.

"Sitten viisi minuuttia käynnissä, jossa ruvetaan rakentamaan otetta siihen hevoseen ja notkistellaan sitä. Pohkeelle ja tuntumalle, venytetään sitä kaariurilla, hyvin yksinkertaista hommaa. Hevonen halutaan ensisijaiseti rennoksi ja notkeaksi. Sitten sama ravissa ja laukassa. Taas pieni tauko. Sitten aletaan pikkuhiljaa hyppäämään. Ensin verryttelynomaisesti jotakin yhtä estettä, katsotaan eniten sitä, että se hevonen pysyy rentona ja letkeänä. Ote hevosesta ei saa tarkoittaa, että rentous katoaa. Ja kun ote paranee, lisätään tehtäviä ja pikku hiljaa esteitävähän nostetaan. Saatetaan hypätä rataa jopa vähän alle mukavuusalueen korkeuden ja lopuksi ehkä hypätään yksi vähän isompi. Yleensä rataharjoituksissa ei tehdä vaikeita tehtäviä", Nevala selittää. "Ja se suoritus minkä halusin Jonelta kolme vuotta sitten metrin radalla, sitä samaa haetaan nyt 140-radalla. Vaikka esteet nousevat, laji ei muutu."

Ratsastuksen toisessa pitkässä jutussa mietitään myös, miten päästä ratsastuksessa pitkälle. No, lähtemällä ulkomaille. Katselimme, missä päin Eurooppaa suomalaisia ratsastajia esiintyy. Omat tarinansa kertovat kouluratsastajat Riikka Koljonen ja Sara Lehtilä, matkaratsastaja Nea Mickelsson sekä esteratsastaja Emma Broända.

Koljosen elämä Belgiassa alkoi sillä, että hän päätti lopettaa hevoshommat.

”Ajattelin, että haluan olla normaali ihminen”, hän kertoo.

Hän sai töitä Espanjasta, mutta ennen kuin hän ehti aloittaa, eräs ystävä pyysi hänet pariksi viikoksi auttamaan Belgiaan tallilleen hevosten kanssa. Koljonen lähti käymään, juuri ennen kuin sen normaali-ihmisen työ ja elämä alkaisivat.

Sitten kohtalo kuitenkin puuttui peliin. Kahden Belgian viikon aikana Koljonen kävi leikkauttamassa hiuksensa – ja rakastui parturiin.

”Tukka lyheni ja lyheni, kun siellä piti käydä niin moneen kertaan”, hän hymyilee.

Lopputulos on se, että Koljosella ja hänen miehellään on 60 hevosen talli, ja tytär Lisa Arcq on Belgian mestaruusmitalisti nuorissa ratsastajissa.

Emma Broända taas miettii tulevaisuuttaa sairaanhoitajana kotihoidossa.

Hän kertoo, että hän ei ole koskaan hinkunut niin sanottuihin oikeisiin töihin, siis jonnekin muualle kuin ratsastajaksi. Vaikka tietenkin on kivaa tehdä töitä vain 5 päivää viikossa.

”Heppa-alalla saat tehdä enemmän työtä – mutta onhan se sitten kivaakin”, hän sanoo.