Katariina Pajarin tarinasta saisi elokuvan

Saksa, tuo ratsastuksen kultamaa. Nuori, kuuluisan holsteinilaisen hevosperheen vesa Jesse Luther sanoo toivovansa, että vielä kymmenenkin vuoden kuluttua, kun hän on 34, Euroopassa ratsastetaan kilpaa.

Hän kuitenkin on huomannut, että ratsastusurheilu kiinnostaa ihmisiä yhä vähemmän ja vähemmän, jopa hänen kotimaassaan Saksassa. ”Mediaa kiinnostaa vain, jos jonkun hevonen on myyty valtavalla rahasummalla tai jos joku on voittanut valtavan rahasumman kilpailuissa tai jos on tapahtunut jotakin pahaa”, Luther huokaa.