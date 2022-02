Kauppa joka ei enää kannata?

Ihmisten ja monien pieneläinten ruoka-allergioita on tutkittu paljon, mutta hevosten kohdalla tilanne on toinen. On yhä epäselvää, miten paljon ruoka-allergioita esiintyy ja millainen rooli niillä on hevosten ruoansulatuskanavan ongelmissa. Yhteyttä ei voida kuitenkaan täysin sulkea poiskaan. Suomenhevosori Herra Heinämies on esimerkki hevosesta, jonka suolisto-ongelmien taustalla oli nimenomaan ruoka-allergia. Tapaus on eläinlääkäri Tiina Eskosen mukaan siinä mielessä harvinainen, että yhtä selkeitä ruoka-allergioita tulee hevosten parissa harvoin vastaan.

