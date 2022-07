Jessica Laxén treenaa Herningiin järvenpääläisellä salilla. Leena Alerini

Ratsastusuutiset

Yhden minuutin tähden

Vikellys on monelle vieras laji, ja monella lailla se onkin erilaista kuin muut hevosurheilun lajit. Mutta kyllä se ihan ratsastusta on ja yksi kansainvälisen lajiliitto FEI:n MM-lajista. Se on myös laji, jota treenatessa tulee hiki.