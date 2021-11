Kenttäratsastajan vauhdilla Tukholmaan

"Olin tullut kotoa Pieksämäeltä maajoukkueleirille Ypäjälle, kun perjantaina iltapäivällä Piia Pantsu soitti äidille, että olisiko meidän mahdollista tulla, kun on tapahtunut peruuntuminen. Ilta mietittiin ja soiteltiin. Kysyimme laivalta, onko tilaa ja valmentajilta, mitä mieltä he ovat. Sitten kaikki lähti menemään hyvään suuntaan, ja niin me lähdettiin ex-tempore matkaan", Manninen kertoo.

Ypäjällä on aika lähellä Turun satamaa, joten vain äiti piti saada nopeasti junalla Pieksämäeltä Lounais-Suomeen. Sitten lauantaina illalla lähdettiin laivalla Tukholmaan, ja sunnntaina aamupävällä tututustuttiin jo kaikessa rauhassa paikkoihin Friends Areenalla.

"Kun tulimme niin viime tipassa, niin pääsen käymään tänään päivällä pääareenallakin päivällä", Manninen kertoo.

Hevonen on Sini Mänttärin omistama Fieldhill Fantasy.

"Se on tosi kiva hevonen. Olen tänä vuonna kilpaillut sillä kahden tähden tasoa, ja luotan, että se toimii hyvin. Maastossa se on tosi varma tekijä", Manninen sanoo.

Sisäkenttäkilpailuun hän on itse osallistunut kahdesti Helsingissä, omilla hevosilla Kolibrilla ja Sir Gregillä. Tukholman hevosvalinta oli kuitenkin helppo tehdä, sillä Fieldhll Fantasy oli ainoana mukana Ypäjällä.

"Maastossa se on tosi varma tekijä, ja toivon, että se pysyy samanlaisena isolla, jännällä areenalla", Manninen sanoo.

Kilpailu ratsastetaan myöhään sunnuntai-iltana.