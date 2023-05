Ratsusta on saatu positiivinen testitulos.

Ratsastusuutiset

Kilparatsusta positiivinen dopingnäyte

Vuoden ensimmäinen kilpahevosen antama positiivinen dopingnäyte on tullut esiin kansallisessa kilpailussa. Tapauksessa on rikottu hevoselle asetettuja lääkityssääntöjä, joilla varmistetaan hevosen hyvinvointi kilpailutilanteessa. Asian käsittely on vielä kesken.