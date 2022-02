Kisakausi käyntiin Sofia Saarisen komennossa

Saarinen on itse talvella käynyt polvileikkauksessa, ja ennen kilpailuita hyppykertoja oli takana vain kaksi. Mutta se oli tarpeeksi.

"Hevonen hyppäsi ihan tosi hyvin. 120-luokassa emme olleet ihan hereillä, mutta 130-luokkaan tsempattiin", Saarinen kertoo.

Calabis on tällä hetkellä hänen ainoa hevosensa, ja hän omistaa sen puoliksi Mikko Aartion kanssa. Ruuna on jo 16-vuotias kisakonkari, joka tuli Saariselle vasta 7 kuukautta sitten. Se on hypännyt keskemmällä Eurooppaa 145-luokkia, ja niihin Saarinenkin mielii.

"Tarkoitus on mennä kesällä GP-sarjaa, mutta en vielä tiedä, mitä niistä. Ajatus on, että ainakin yksi iso. Katsotaan, miten kausi etenee. Hevonen riittää kyllä, siitä ei ole kyse, vaan se on tämä kuski", Saarinen hymyilee.

Ville Kulkkaan valmentava Saarinen sijoittui viime vuonna Calabiksella hieman kesken jääneissä SM-kilpailuissa hopealle viimeisenä juniorivuotenaan.

Ypäjän 120-luokka meni Madis Mornan ja Cazparin nimiin.

Ypäjän kaikki tulokset täällä.