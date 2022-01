Kontestro paras koulu-BWP

Täysin estesukuisen Kontestron ovat kasvattaneet belgialaiset pienkasvattajat Ronny ja Ria De Beule-Van Holle.

Myös heillä on ollut huima vuosi kasvattiaan seuratessa.

"Mitä me voimme sanoa… Me olimme täynnä odotuksia, että Kontestro suoriutuu hyvin olympialaisissa, ja ymmärrämme täysin Henrin pettymyksen. Kun valmistaudut niin hyvin ja sitten typerä pikkuseikka saa kaiken murenemaan! Mutta sittemmin Henri ja Kontestro ovat pystyneet todistamaan, että he todellakin pystyvät tekemään hyvän testin ja saavuttamaan hienoja tuloksia! Toivomme, että he pystyvät jatkamaan yhteistyötä vielä, ja ilman epäilystäkään he pystyvät vielä lisää hyviä tuloksia!" he kommentoivat.

Kasvattajat toteavat, että enemmän kuin heille, kaikki kunnia saavutuksista kuuluu ihmisille, jotka ovat kouluttaneet Kontestron. Sekä tietenkin Ruosteelle.

”Hän tietää, kuinka tuoda Kontestro parrasvaloihin", belgialaispariskunta kiittää.

