Kontion perheellä hyvä viikonloppu Tanskassa

Paras sijoitus oli Lopez Vd Oude Heihoefin (Cardento - Casantos) kahdeksas sija 145-sentin Longines ranking -luokassa 45 lähtijän joukossa.

Nykyinen ykköshevonen Jay Jay van de Mottelhoeve (Faldiano - Thunder van de Zuuthoev) teki perjantaina ja lauantaina 150-luokat, molemmat yhdellä puomilla. Peder Fredricsonin ja H&M Crusade Icen voittamassa lauantain pääluokassa viidenneksi sijoittui Kontion mies Jens Vandenberk oriillaan Faldiano, joka on Jay-Jayn isä.

"Hevoset hyppäsivät tosi hyvin. Jay-Jay olisi tänään ansainnut paikan toiselle kierrokselle, mutta radan lopussa tiukasta kulmasta tullessa tuli pieni ratsastusvirhe. Hevonen hyppäsi älyttömän hyvin", Kontio kiittää.

Jay-Jayn kanssa hän on lähdössä Uggerhalnen nations cup -kilpailuun toukokuussa, ja sitä ennen pyritään tekemään kehittäviä kilpailuja.

Lopezia Kontio odottaa pian Jay-Jayn rinnalle. Hän on ratsastanut isokokoista kimoa nyt muutaman kuukauden ja keskittynyt perustyöhön kotona.

"Että saisi sen kropan tasapainoon. Itse hyppäämisen se osaa. Se on tosi kyvykäs ja varovainen, ja uskon siihen aika paljon. Se teki jo täällä torstaista ja lauantaihin ison kehitysaskelen", Kontio kertoo.

Myös Faldianon viitossija ihastutti, ja Vanderberk myös voitti lauantaina 140-luokan tammalla Cynthia, jolla Kontio on aiemmin kilpaillut.

"Onneksi saatiin täältä jotain kotiin. Kyllä Jens on yrittänyt tarjota Faldianoa minulle, että saisin yhden GP-hevosen lisää, mutta Faldiano on jo sen ikäinen, että olen sanonut, että en lähde enää rakentamaan sen kanssa yhteistyötä. Ei me 17-vuotialle enää lähdetä vaihtamaan ratsastajaa", Kontio hymyilee.

Mutta koska Faldiano astuu heillä, Jay-Jay on tarkoitus pitää tallissa näyttämässä, että isästä tulee hyviä jälkeläisiä.

"Niissä on paljon yhteistä. Molemmat ovat tosi elastisia ja varovaisia, ja tietävät tehtävänsä radalla", Kontio sanoo.

Lauantaina Tanskassa menestyi myös Kati Lekander, joka oli ratsullaan Ceedah (Chap - Chacco-Blue) 135-luokan kakkonen.

