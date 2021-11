Kontiolle uusi GP-ratsu

Ruuna on jo kilpaillut 145-150-tasoa aiemman ratsastajansa Tom Dhaeyeren kanssa. Siinä on paljon kykyä, pomppua ja energiaa.

"Se on vielä tosi uusi tuttavuus, kun on ollut pari päivää vasta. Suunnitelmissa on kisata ensimmäiset kisat ensi viikolla Peelbergenin kahden tähden kilpailuissa", Kontio kertoo.

Ruuna on Kontion ja hänen miehensä Jens Vandenberkin oma.

"Odotan siitä Jay Jaylle seuraa GP-tasolle", Kontio kertoo.

Kauppa käy myös toiseen suuntaan, sillä muutama päivä sitten pariskunnan kautta uuden omistajan löysi Taina Tommilan kasvattama FWB-ori Goldencoast Diamant (Diarado - Levernois).