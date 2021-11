Kulkas ja Nextgeneration Consept hallisarjan 1. osakilpailun voittoon

Voittajalle jaettiin 500 euroa, mikä yllätti Kulkkaan iloisesti.

"Katsoin jälkikäteen, että täällähän oli parempi palkinto kuin yleensä", Kulkas kertoo.

Muutenkin hän viihtyi Ypäjällä hyvin. Uusinnassa ei ollut oikein oikaisuvaihtoehtoja, joten voitto tuli ratsastamalla rytmissä sujuviin paikkoihin.

"Ajattelin, että lisään sen verran tempoa, että pääsen sujuvasti esteille. Usein jos ratsastaa isommassa rytmissä ja onnistuu saamaan isomman lähestymisen ensimmäiselle esteelle ja ulos ensimmäisestä kaarteesta, rytmi jää päälle ja loppu menee helposti", Kulkas neuvoo.

Kyvykäs ja luonteikas Concept on hänen ainoa isojen luokkien hevosensa tällä hetkellä, mutta nuorisoa on tulossa.

"Mulla on ihan kiva 7-vuotias Canaro. Se on vähän herkempi, mutta tällä kaudella se on löytänyt varmuutta. Se tulee hyppäämään ainakin 140, mutta se on enemmän pienempi ja näppärämpi, eikä hypyssä ole ihan viimeistä voimaa. Toisaalta jos hevosella on hyvä pää ja hyvä tsemppi, se pääsee jo sillä yllättävänkin ison esteen. Sitten on kaksi 6-vuotiasta ja loput ovat 4-5-vuotiaita, joista on vaikea sanoa. Toiveet ovat tietysti aina korkealla", Kulkas kertoo.

Hän asuu perheineen Tampereella. Pääasiassa leipä tulee valmentamisesta, ja ratsutettavien määrän hän haluaa pitää pienenä.

"En halua hevosia kovin paljoa kotiin, että tallin saa pyöritettyä mahdollisimman pienellä organisaatiolla. Hevoseni ratsastan mielellään itse ja huolella", Kulkas kertoo.

140-luokan tulokset täällä.

SRL:n uusien hallisarjojen säännöt täällä.