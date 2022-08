Kultaa kolmatta kertaa putkeen: ”Tuntuu aina yhtä hyvältä”

Työvoitto, vihdoinkin

Pronssille Tahkolla ratsasti Venla Lahtinen Maskeradella. Hän on todella iloinen mitalista, koska se on saavutettu raskaan työn jälkeen.

”On ollut älyttömän raskasta, että on kiva, kun kerrankin onnistuimme kunnolla.”

Vaikeaa ratsastuksesta tekee se, että Zorro-poni on kova jännittäjä ja kyttääjä. Lahtinen sanoo, että se kyttää liki kaikkea mahdollista, joten hän saa aina tehdä selässä kunnon päivätyön ja ratsastaa kieli keskellä suuta.

”Poni on ollut minulla 8-vuotiaasta. Olin niin pieni kun se tuli, että ehkä siinä ei ole osattu tehdä kaikkea oikein.”

Lahtinen toteaa kuitenkin, että kun kuraa sataa koko ajan niskaan, eikä mitään saavuta helpolla, menestyksen hetket tuntuvat entistä paremmalta.

”Tämä on elämäni opettaja. Hienoa, että työ palkitaan”, ensimmäistä kertaa SM-mitaleille ratsastanut nuori kertoo.

Tämä oli Lahtisen viimeinen ponivuosi, ja seuraavaksi hän jatkaa kahdella hevosellaan. Classifiedilla hän on käynyt piipahtamassa lapsiratsastajien EM-kisoissa sijoittumassa 16:nneksi ja toinen on tullut perheeseen vajaa vuosi sitten.

”Tällä kaudella olen halunnut panostaa poniin. Se on tosi herttainen, vaikka välillä se juoksee tarhassa karkuun. Se on tamma, ja se näkyy siinä. Maastakäsittelyssä se on unelma”, hän kuvailee.

Kiki Nybergin valmentama Lahtinen ei aio heti luopua Zorrosta. ”Se jää mulle niin pitkäksi aikaa, kun sitä pystyn pitämään. En haluaisi luopua siitä, kun se on opettanut minulle niin paljon. Veimme sen suoraan SM-kisoissa Helasoille oriasemalle. Koitamme saada siitä varsan.”

