Kyra Kyrklund Suomen urheilun Hall of Fameen

Muut tänä vuonna Hall of Fameen nostetut urheilijat ovat nyrkkeilijä Olli Mäki ja squash-pelaaja Sami Elopuro. Palkinnot jaetaan torstaina Urheilugaalassa, mutta nimet julkistettiin jo tänään sunnuntaina.

Kyrklund on osallistunut kuudesti olympialaisiin, minkä lisäksi hänet on kaksi kertaa nimetty joukkueeseen, mutta ei voinut osallistua hevosten loukkaannuttua. Olympialaisissa hän ollut kolmesti viides: Barcelonassa 1992 Edinburgilla, Soulissa 1988 Matadorilla ja Moskovassa 1980 Piccololla hän oli vuonna 1990 Tukholmassa MM-kilpailuiden kakkonen, ja vuonna 1991 hän voitti maailmancupin finaalin.

Aktiivisen kilpailu-uransa jälkeen hän on toiminut erittäin aktiivisena ja arvostettuna valmentajana, ja hänen tanskalainen valmennettavansa Cathrine Laudrup Dufour otti viime kesän MM-kilpailuissa GP:n voiton ja sen myötä joukkuekullan sekä kaksi hopeista mitalia.

Kyrklund on lopettanut itse ratsastuksen pari vuotta sitten.

"Onhan tämä tietysti kivaa, ja ajattelen, että tämä palkinto ei ole vain minulle, vaan koko ratsastukselle. Voidaan ajatella, että tällaistakin voi meille sattua", kotoaan Englannista tavoitettu Kyrklund sanoo.

Hän kertoo, että palkinnosta oli puhetta jo muutama vuosi sitten, mutta Kyrklund ei ole aiemmin päässyt Urheilugaalan aikaan Suomeen koronan takia.

Hän kertoo olevansa onnellinen siitä, kuinka ratsastuksessa voi jatkaa mukana eri rooleissa vielä oman urheilu-uran jälkeenkin. Hänelle itselleen hevoset ja ratsastus ovat olleet miltei koko elämä.

"Hevosten kautta olen oppinut tuntemaan paljon ihmisiä ja oppinut paljon elämästä. Yhdellä tavalla hevoset ovat tehneet minut. Ja olen saanut aina tehdä sitä, mitä haluan, ja se on tietysti fantastista", Kyrklund sanoo.

Hänen elämänsä vähän yli 70-vuotiaana on yhä kiireistä.

"On täyttä hommaa taas. Olin juuri 2 päivää Cathrinen luona Tanskassa. Huomenna menen Lontooseen katsomaan Abba-musikaalia. Suomessa olen vain muutaman päivän ja jatkan sieltä Ruotsiin, jossa minulla on demoklinikka mieheni Richardin kanssa Göteborgissa. Helmikuussa lähden Floridaan valmentamaan, ja minulla on demo myös siellä", Kyrklund kertoo.

Korjattu artikkeliin, että Kyrklund oli viides myös Moskovan olympialaisissa.