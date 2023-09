Lähtökuopissa, mitali mielessä Montelibretissä

”Kaikki on täällä kunnossa. Juniorijoukkueessa kaikki ovat ensikertalaisia EM-tasolla. He hakevat kokemusta arvokilpailuista. Tavoitteena on tehdä ehjiä suorituksia. Jos kaikki menee erittäin hyvin, on meillä mahdollisuus jopa joukkuepronssiin. Nuorissa on mukana kaksi henkilökohtaiseen kisaan osallistuvaa ratsukkoa”, kertoo joukkueenjohtaja Tuija Rosenqvist Italiasta kisan aattona.

Suomella on nuorissa kaksi ratsastajaa, Lotta Lamberg ja Hedwig Wikström. Juniorijoukkueessa ovat mukana Bea Vallgren, Anselmi Laiho, Mikko Moisala ja Julia Nikkanen.

Lamberg sijoittui FWB-tamma Come In Like a Rosella toiseksi kahden tähden kilpailussa Arvillessa vajaa kuukausi sitten. Wickström on junioreiden Suomen mestari vuodelta 2020. Hän osallistui nuorten EM-kilpailuun myös vuonna 2021.

Juniorit ovat kaikki ensikertalaisia EM-tasolla. Vallgren lähteen kisaan kokeneella, jo 17-vuotiaalla Balenolla. Nikkanen oli Duchess Jeanne d´Arcilla toinen Sopotin pitkässä kahden tähden kilpailussa toukokuussa. Hän on myös vuoden takainen Suomen mestari. Laiho voitti kahden tähden kisan Sopotissa huhtikuussa. 15-vuotias Moisala hakee tuntumaa arvokilpailuihin.

Kenttäkilpailuun kuuluu kolme osakoetta, koulu-, maasto- ja rataestekoe. Pitkässä kilpailussa (L) osakokeet suoritetaan kolmen kisapäivän aikana. Henkilökohtaiset ja joukkuemitalit jaetaan sunnuntaina kolmen osakokeen yhteenlasketun tuloksen perusteella. Joukkuetulokseen lasketaan mukaan kolmen parhaan tulos jokaisesta osakokeesta.