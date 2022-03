Lapsiratsastaja Hugo Kogelnig vakuutti ensimmäisessä kansainvälisessä 140 startissaan

Esteratsastaja Hugo Kogelnig jatkoi neljäntenä Vejer de la Frontera -viikonloppunaan samaa vahvaa menoaan kuin aiempina viikkoinaan.

Nuori, vasta 13-vuotias, suomalainen on kilpaillut Espanjassa kuukauden verran, ja hän on sijoittunut tähän mennessä jokaisessa 135-startissaan. Sunnuntaina hän ratsasti 4 virhepisteen radan ensimmäisessä kansainvälisessä 140-startissaan hevosellaan Vermont 2, jolla hän myös sijoittui 7:nneksi lauantain kahden tähden medium tourin 135-radalla.

Toisella ratsullaan Chilloutilla hän oli sunnuntain 130-luokassa viides ja lauantaina tuli sija 12 samalla korkeudella.

Kogelningin esteratsastava äiti, itsekin Vejer de la Fronterassa kilpaillut Mirella Lesonen-Hakola katsoi poikansa ensimmäistä kansainvälistä 140-starttia tyytyväisenä livelähetyksenä koti-Suomesta käsin.

"Hugo ratsasti todella hyvin. Rata näytti siltä, että hän kilpaili aivan omalla tasollaan. Ei näyttänyt siltä, että olisi toivonut radan loppuvan mahdollisimman pian."

Ainoa pudotus tuli radan alkuvaiheelta sarjan b-osalta. "Hevosella ei ole aina paras takajalkatekniikka, mutta muuten radassa ei ollut mitään vikaa."

Lesonen-Hakola toteaa, että pojan radan seuraaminen on paljon helpompaa etänä kuin paikanpäältä. Kun livelähetys on käynnissä, hän voi tehdä samalla jotain muuta liennyttääkseen jännitystään, mutta Espanjassa ollessaan hän pystyi ainoastaan seuraamaan rataa kentän laidalta.

"130-taso ei enää jännitä paitsi ehkä silloin kun tietää, että on tulossa joku todella vaikea rata."

Koulussa aina alkuviikot

Vaikka Lesonen-Hakola on Suomessa, on pojalla tukijoukot mukana Espanjassa. Isä Friz Kogelnig on tourilla, samoin Lesonen-Hakolan omat vanhemmat, jotka myös huolehtivat tyttärenpojastaan ja etenkin hänen koulunkäynnistään.

Perhe viettää talvisin paljon aikaa Espanjassa, ja lapset käyvät suomalaista koulua Fuengirolassa. Sinne myös Hugo suunnistaa heti maanantaina. Alkuviikko opiskellaan, ja torstaina hän saapuu koulupäivän jälkeen kilpailupaikalle ratsastamaan.

"Ensi viikonloppu vielä, sitten Hugo tulee Suomeen."

Lesonen-Hakola tuli kotiin muiden lasten kanssa jo edeltä. Hänen hevosensa Siella ja Winput Vk Z jäivät Hollantiin Peelbergin lähelle Traversiin.

"Daniel Meech ratsastaa niitä välillä ja hoitaja juoksuttaa. Itse käyn, kun ehdin, noin kahden viikon välein."

Lesonen-Hakola sanoo, että ratkaisu on vain väliaikainen siihen saakka, kunnes suunnitelmat on tehty pidemmälle.

"Mennään kuukausi kerrallaan."

Lesonen-Hakola on tyytyväinen hevostensa esityksiin Espanjan tourilla. "Ne tekivät monta viikonloppua putkeen korkealla tasolla, ja suorittivat tasaisen varmasti 145-ratoja."

Vejer de la Fronteran neljännen kilpailuviikon tulokset löydät täältä.