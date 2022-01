Laura Airaksinen: Huippu-urheilu on mukana Hevosopiston jatkossakin

Tänään ilmestyneessä Hevosurheilussa Antti Linna kertoo olevansa surullinen ratsastusurheilun huonontuneesta tilanteesta Hevosopistolla. Linna oli vuodenvaihteeseen saakka Ratsastajainliiton Huippu-urheilun johtoryhmän puheenjohtaja, ja hän toimi SRL:n yhteyshenkilönä Hevosopiston Valmennuskeskuksessa.

Hevosurheilu on tavoitellut Hevosopiston hallituksen puheenjohtajaa Laura Airaksista kommentoimaan tilannetta, mutta vastaukset eivät ehtineet lehteen. Julkaisemme kysymykset ja vastaukset tässä.

Onko sopimus Siltakorpi-Jankarin kanssa purkautunut?

Rakennamme parhaillaan tulevaa yhteistyötä ja uutta sopimusmallia, joka parhaalla mahdollisella tavalla palvelisi molempia osapuolia ja kokonaisuutta. Tulemme asiasta yhdessä tiedottamaan, sitten kun suunnitelma on paketissa.

Riikka Harjulan kanssa tehty sopimus on purettu, mutta onko myös Jyläksen ja Ruosteen? (Vuosi sitten Hevosopisto sopi lajiasiantuntijuudesta Henri Ruosteen ja Juulia Jyläksen kanssa)

Harjulan kanssa sopimus ei ole purkautunut, vaan se päätettiin yhteisestä sopimuksesta toiminnan muuttuessa.

Jyläksen ja Ruosteen osalta ei mitään kirjallisia tai sitovia sopimuksia ole tehtykään, vaan on käyty keskusteluja ja luonnosteltu alustavia suunnitelmia yhteistyöstä. Niille olemme ilman muuta avoimia edelleen ja mielellämme teemme yhteistyötä heidän kanssaan kuten myös muiden kanssa. Me olemme myötämielisiä kaikille yhteistyöehdotuksille myös jatkossa.

Miksi tähän päädyttiin, erityisesti Elmon ja Sannan kohdalla?

Totesimme yhdessä Sannan ja Elmon kanssa, että sopimus, joka oli joka tapauksessa päättymässä, ei käytännössä toiminut toivotulla tavalla ja päätimme, että uudistamme sen.

Onko myös hevosten määrä ravitalleissa pienentynyt oleellisesti?

Ei ole pienentynyt.

Jatkaako HO kuitenkin yhä opetusta kiltatalli-mallilla?

Jatkaa.

Voiko Hevosopiston strategiasta sanoa jotain, tai koska se esitellään? Onko huippu-urheilun rooli oleellisesti muuttunut?

Vanha strategia päivitetään nyt, kun olemme ottaneet vähän happea ja saaneet toiminnasta ja taloudesta otteen. Uuden johdon voimin lähdetään strategiatyöhön ja painotetaan vastuullista ja kestävää taloutta ja kehitystä.

Siihen kuuluu samat osa-alueet kuin aiemminkin, ja valmennuskeskus ja huippu-urheilu ovat mukana – painotuksia tullaan arvioimaan käytettävien resurssien rajoissa. Asiasta käydään varmasti tulevaisuuteen luotaavaa keskustelua myös mm. SRL:n kanssa.

Koska uusi toimitusjohtaja aloittaa?

24.1.

Mitä painotitte uuden rehtorin valinnassa?

Laajaa ja monipuolista kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, sidosryhmistä ja koko opetusalasta. Niska on työskennellyt kolmella isolla koulutuksen järjestäjällä ja on hyvin perillä alan taloudellisista realiteeteista. Hän on ollut mukana viemässä läpi alan rakennemuutosta ja toiminut pitkään opetusalan johtotehtävissä. Eduksi katsoimme myös sen, että hän on vastannut toiminnasta, jossa on ammatillisen koulutuksen rinnalla ollut myös kaupallisia elementtejä.