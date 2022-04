Leipzig: Forsténille kolme sekuntia pudotuksesta

Puomit olivat jo lähellä maksimikorkeutta, ja suurin osa pystyesteistä ja muutama okserin takapuomi 160 sentissä.

Forstén joutui lähtemään jo luokan toisena, mikä ei koskaan ole ideaalinen tilanne.

"Jos olisin lähtenyt myöhemmin, olisin todennäköisesti ratsastanut ainakin yhden välin eri lailla, mutta tämä nyt on jossittelua, eikä se todennäköisesti olisi muuttanut tilannetta paljoakaan, tuonut vain hieman nopeamman ajan", hän analysoi.

Suomalaisratsukon esitys näytti kaikin puolin hallitulta ja pudotuskin oli vain hipaisu, mutta tempo oli sen verran maltillinen, että pudotuksen kanssa sijoitus on 24.

"Hevonen hyppäsi hyvin. Loppuradan trippelille tultiin aika isolla hypyllä, mikä aiheutti, että tultiin lähelle sitä lankkua, joka putosi, todella kevyellä hipaisulla. En kuitenkaan halunnut hirveän vahvasti ottaa kiinni ja rikkoa rytmiä siinä kohtaa", Forstén kertoi.

Hänen tavoitteensa näistä lähtökohdista on päästä mukaan viimeiselle kierrokselle, jonne otetaan 30. "Se on tässä kohtaa vielä mahdollista."

"Ludger (Beerbaum) oli tyytyväinen siitä, että rata meni hevosen kannalta hyvin, eikä syöty sen itseluottamusta", hän lisää.

Aikaluokassa pudotus tuo aina 3 sekuntia lisää aikaan. Forsténin aika kolmella sekuntilla lisättynä on 74,94.

Forstén näki ennakkohaastatteluissa, että Martin Fuchs on erityisen hyvissä asemissa. Oikein näki. 35 ratsukon luokkaa johti pitkään Itävallan Max Kühner Electric Blue P:llä hurjalla 66,19 sekunnin ajalla, mutta toiseksi viimeisenä startannut Fuchs päätti Chaplinin satulassa toisin ja nipisti ajasta vielä yli sekunnin. Hän on yksi niistä kolmesta, jotka ovat lähteneet kilpailuun kahdella hevosella. Huomenna kilpailu jatkuu The Sinnerillä.

Fuchs kertoi Chaplinin olevan erittäin nopea ja lisäksi arpaonni suosi lähtöradalla, toiseksi viimeinen paikka on aina hyvä, hän ehti katsella luokan puoliväliin asti.

"Vaikka olinkin tehnyt suunnitelmani jo radan kävelyssä, kyllähän muiden näkeminen aina auttaa", Fuchs kertoi FEI TV:n haastattelussa.

Seuraava osakilpailu ratsastetaan perjantaina. Fuchs lähtee jatkoon 36 pisteellä, takanaan Kühner 34 pistettä ja Irlannin Conor Swail, 33 pisteellä. Forsténilla on 12 pistettä.

Hallitseva finaalivoittaja Steve Guerdat ratsasti reippaassa tempossa, mutta pudotti kolme puomia ja jäi sijalle 25, juuri Forsténin taakse.

Kakkoshevonen Chubakko hyppäsi uusilla takasuojilla tänään 145-luokassa ja oli Forsténin käsiin aggressiivisen oloinen. "Christian (Kukuk) halusi kokeilla niitä suojia, joten näillä mennään. Ja huomenna 150-luokka Chubakon kanssa."

Tulokset