Leipzig: GP:n perusteella vain kakkossijasta käydään kamppailua kouluratsastuksen finaalissa

Mikäli mitään ihmeellistä ei tapahdu, tästä saksalaisratsastajasta leivotaan maailmancupin finaalivoittaja kouluratsastuksessa huomenna lauantaina.

Kysymys karsintaluokassa, lyhyessä grand prix'ssä, oli tuomareiden keskuudessa lähinnä siitä, kuinka paljon parempi hallitseva olympia- ja EM-kultamitalisti Bredow-Werndl on seuraavaksi sijoittunutta. Näkemykset vaihtelivat seitsemästä prosentista neljään, ja ne ovat isoja prosenttieroja tässä lajissa.

Dalera tekee liikkeet sulavasti, helposti ja majesteetillisessa, melko hitaassa tahdissa. Sen piaffista on vaikea löytää mitään vikaa.

Lähimmäksi pinnisteli Tanskan Cathrine Dufour Vamos Amigosilla, joka ratsasti 80,019 prosenttia.

Epävarmuustekijöitä toki on. Mitä tekee maannainen ja kokenut kehäkettu Isabell Werth, joka on edelleen hallitseva maailmancupin finaalivoittaja ja jonka hevonen Weihegold lopettaa uransa lauantain kür-luokan, varsinaisen maailmancup-luokan jälkeen? Werth sijoittui kolmanneksi 79,756 prosentilla. Veikkaus on, että Werth tulee tekemään kaikkensa ja ehkä vähän ylikin.

Tulokset täällä